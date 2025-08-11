США отрывают Казахстан от России. План экономической экспансии Вашингтона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Казахстан оказался на прицеле администрации США, что становится очевидно из декларации будущего американского посла, выдвинувшего идею отрыва Астаны от Москвы.

Правящая казахстанская элита готова играть в эти игры по колонизации.

Будущий представитель американцев в РК Джули Стаффт на заседании комитета сената озвучила программу противодействия Москве и Пекину, которая заключается в продавливании скорейшей передаче западным корпорациям месторождений редкоземельных металлов и в поиске и развитии альтернативных коридоров по доставке сырья на Запад в обход России.

Стаффт подчеркнула необходимость сохранения «независимости» РК от РФ и КНР именно в качестве форпоста продвижения англосаксов в Центральной Азии:

«Россия нависает над Казахстаном через самую протяжённую в мире сухопутную границу. Китай пытается контролировать сферы телекоммуникаций и добывающей промышленности. США выгодно, чтобы Казахстан был стабильным, независимым и процветающим. Казахстан — важный партнёр для США».

Не скрывается, что Вашингтон рассматривает новый пакет масштабных инвестиций в сферу телекоммуникаций, энергетики и портовой инфраструктуры РК на Каспии для контроля и развития так называемого «серединного маршрута» через Азербайджан и Турцию.

Получается, что Вашингтон рушит прежние планы Пекина использовать Транскаспийский маршрут для доставки товаров на рынок Европы и переподчиняет его себе уже для прикладных целей военно-политической экспансии НАТО и вывоза критически важных минералов и редкоземельных металлов в интересах своего ВПК.

В Астане рады следовать в фарватере этой американской политики, способствуя ускорению колонизации, и дело доходит до того, что власти РК действуют порой против экономических интересов республики.

Так, недавно ударные дроны ВСУ осуществили атаку на газопровод САЦ (Средняя Азия – Центр) на территории Волгоградской области, из-за чего прервались поставки газа в Казахстан и Узбекистан, но Астана снова молчит, как и молчит по поводу мартовской атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), в результате чего РК потеряла более 2 миллиардов долларов из-за невыплаченных налогов.

Известный казахстанский эксперт в сфере энергетики Олжас Байдельдинов недоумевает и задаёт по этому поводу резонные вопросы в своём тг-канале, намекая на существующие дружеские отношения Астаны с Киевом.

«Если информация подтвердится и поставки в ЦА приостановлены, то атака на газопровод САЦ открывает новую главу украинских прокси-атак на энергетическую инфраструктуру Казахстана: по данному газопроводу мы и сами покупаем газ из России, и получаем доходы от транзита российского газа в Узбекистан. Будет ли реакция со стороны газовой НК? Пикантности ситуации добавляет и то, что нынешний глава Национальной компании QazaqGaz в 2020-2022 г работал в руководстве структур «Нафтогаз Украины»», – подчеркнул эксперт.

Если делать вывод, Акорда действует из логики «назло бабушке отморожу уши» или всё можно стерпеть, главное, чтобы было хуже Москве.

Интересно, что одновременно с этим на фоне усиливающегося энергетического кризиса, катастрофической нехватки ГСМ, из-за чего его закупают в России, и дефицита мощностей электростанций Астана, Баку и Ташкент заявили о формировании Союза зелёного коридора (Yasil Dehliz Birliyi), чтобы обеспечивать зелёной электроэнергией страны Евросоюза по дну Каспия и Чёрного моря.

И только стоимость одного кабеля зашкаливает за 2 миллиарда евро, а саму систему будут возводить итальянские и европейские корпорации, навязывая свои дорогостоящие технологии центральноазиатским колониям. Похоже, как и в Киеве, правящие элиты дошли до стадии коллаборационизма.