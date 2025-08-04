В ВСУ признали, что в месяц теряют в два раза больше людей, чем мобилизуют

Анатолий Лапин.  
04.08.2025 11:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 283
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украина в месяц теряет в два раза больше людей, чем мобилизует на фронт. Огромный процент из этого количества представляют дезертиры, самовольно оставляющие части.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в месяц теряет в два раза больше людей, чем мобилизует на фронт. Огромный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что я знаю по цифрам, что мы сейчас приблизительно мобилизуем в месяц тех, кто доезжает до частей, в два раза меньше, чем теряем. Это у нас погибшие, без вести пропавшие, раненые и СОЧ. В последние восемь месяцев ГБР открывает каждый месяц 16-19 тысяч криминальных производств по этим двум статьям.

Это наибольшее количество криминальных правонарушений из всех статей. Т.е. домашние кражи, изнасилования, убийства, коррупция. То есть, СОЧ и дезертирство превышают все остальные, любую другую статью Уголовного кодекса», – заявил Друзенко.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить