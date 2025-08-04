В ВСУ признали, что в месяц теряют в два раза больше людей, чем мобилизуют
Украина в месяц теряет в два раза больше людей, чем мобилизует на фронт. Огромный процент из этого количества представляют дезертиры, самовольно оставляющие части.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что я знаю по цифрам, что мы сейчас приблизительно мобилизуем в месяц тех, кто доезжает до частей, в два раза меньше, чем теряем. Это у нас погибшие, без вести пропавшие, раненые и СОЧ. В последние восемь месяцев ГБР открывает каждый месяц 16-19 тысяч криминальных производств по этим двум статьям.
Это наибольшее количество криминальных правонарушений из всех статей. Т.е. домашние кражи, изнасилования, убийства, коррупция. То есть, СОЧ и дезертирство превышают все остальные, любую другую статью Уголовного кодекса», – заявил Друзенко.
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