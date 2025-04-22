В Совфеде разгорелся спор о переносе даты начала Второй Мировой войны
России стоило бы отказаться от навязанной Западом даты начала Второй Мировой войны 1 сентября 1939 года, поскольку агрессивные действия гитлеровской Германии и ее союзников начались гораздо раньше – при попустительстве западных «демократий», подталкивавших нацистов к атаке на СССР.
Об этом на заседании круглого стола в Совете Федерации заявил сенатор Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы попадаем в историческую ловушку, когда продолжаем разделять версию о том, что Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года. Это чисто европейская придумка… Европейцы на тот момент «не заметили» того, что творила милитаристская Япония с Китаем, начиная с 1937 года», – сказал Косачев.
Он пояснил, что по западной трактовке, вторжение гитлеровцев в Польшу было результатом подписания пакта Молотова-Риббентропа накануне в августе.
При этом, подчеркнул сенатор, умалчивается о Мюнхенском сговоре, а польские союзники Франция и Великобритания не оказали помощи Варшаве, США же лишь объявили о нейтралитете.
Косачев напомнил, что СССР стал двенадцатым государством, в которое вторглась гитлеровская Германия.
«Гитлера Европа до нападения на Советский Союз могла остановить 11 раз», – сказал сенатор.
Дипломат Александр Грушко сообщил, что готовится снятие грифа «секретно» с документов, которые покажут двуличную роль Запада.
«Очень много скелетов в шкафу в европейской истории. Очень много документов, которые будут «бомбой» для общественного сознания», – сказал Грушко.
Неожиданно против изменения даты начала Второй Мировой выступил Александр Савенков, директор института государства и права РАН.
«Я бы не стал уходить от этой даты. Она закреплена в приговоре Нюрнбергского трибунала. Мы не имеем права давать даже намек на ревизию приговора Нюрнберга. Потому что это наш, советский приговор», – сказал он.
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