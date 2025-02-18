В Севастополе утвердили Генплан с ключевой поправкой

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Заксобрание Севастополя утвердило Генеральный план города-региона до 2046 года.

После его утверждения теряют силу нормативные акты, временно регулирующие градостроительную деятельность в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представляя проект, и.о. вице-губернатора Севастополя Максим Жукалов сообщил, что речь идет о 54 нормативных документах, в том числе 11 законах. В первую очередь, это касается земельных вопросов, в том числе – Байдарской долины, являющейся водосборником для Чернореченского водохранилища, но распаёванной между работниками бывшего совхоза.

«Когда представили проект на общественное обсуждение, нарекания вызвало большое количество территорий, отведенных под комплексное развитие. В ходе работы комиссии было предложено решение, исключающее увеличение площади индивидуальной застройки, чтобы защитить Байдарскую долину, как особо охраняемую природную территорию. Территории в первом поясе санитарной зоны Чернореченского водохранилища отнесены к землям лесов. На земельных участках, предоставленных членам колхоза, существовавшего в Байдарской долине, проектом Генплана заложена возможность реализации органического земледелия без применения ядохимикатов и пестицидов. Это предусмотрено федеральным законодательством и потребует внесения изменений в режим использования особо охраняемой природной территории Байдарская долина. Увеличение площади застройки в долине не предполагается», – заверил Жукалов.

Еще один проблемный вопрос Севастополя – земли сельхозначения садовых товариществ, бывших дачных поселков, которые давно превратились в жилые районы. По словам и.о. вице-губернатора, в Генплане за ними закреплен статус ИЖС, но перевод земель в другую категорию станет возможным только после разработки плана территории с прокладкой дорог и коммуникаций, что собственники домовладений должны сделать самостоятельно.

Для предоставления наделов ветеранам СВО в Генплане предусмотрено 120 га, что при нормативе в 4 сотки достаточно для 3 тысяч бойцов.