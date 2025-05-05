В Праге объявили о создании «украинско-чешской школы F-16»

Вадим Москаленко.  
05.05.2025 18:20
  (Мск) , Прага
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Чехия предоставит украинским пилотом возможность обучаться на F-16 и F-39 Gripen.

Об этом на брифинге в Праге говорили утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чехия предоставит украинским пилотом возможность обучаться на F-16 и F-39 Gripen. Об этом на...

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«Мы договорились, что вместе с партнёрами из «коалиции желающих» будем заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и F-39, обучение будет проходить здесь, на базах в Чешской Республике. Украина будет обучать пилотов-истребителей на чешских моделях, которые поставляются на Украину.

Успешно продолжается и чешская артиллерийская инициатива, которая Украине помогает в обороне. Мы обеспечили запланированные поставки и будем это делать в дальнейшем. С начала года мы поставили на Украину полмиллиона боеприпасов, надеюсь на такие же эффективные поставки и в дальнейшем», – сказал Фиала.

В свою очередь Зеленский отметил эффективную работу «чешской артиллерийской инициативы и подчеркнул, что в этом году Киев рассчитывает на ещё больший результат.

«Мы ценим готовность Чехии также с развитием нашей боевой авиации. Одним из результатов этого визита является детализация проекта создания украинско-чешской школы F-16. Мы готовы как можно быстрее воплощать эти цели в жизнь», – добавил «просроченный».

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