В Польше напомнили, как Бандеру опустили в тюрьме

Максим Столяров.  
30.12.2025 13:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1109
 
Дзен, Польша, Сюжет дня, Украина


Поляки в соцсетях распространяют ролики, реконструирующие пребывание в местах заключения украинского террориста Степана Бандеры, который в 1936 году по результатам Львовского процесса был приговорён к пожизненному заключению за убийство польского министра и ещё нескольких человек.

И только нападение гитлеровцев в 1939 году помогло главарю ОУН вновь оказаться на свободе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда-то он мнил себя кем-то, а теперь – под шконкой. Ближе – только пол. Это Бандера, украинский террорист и погромщик, который организовал убийство нашего министра Перацкого. Наше доброе правительство заменило ему смертную казнь заключением, и вот его перевели сюда. Мерзкая тварь», – характеризуют поляки нациста.

Остальные зэки приняли Бандеру не как героя, но как негодяя, и сразу загнали под шконку.

«Идеология заканчивается там, где начинается тюремная камера», – говорится в ролике.

