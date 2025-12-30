В Польше мандраж: Российская армия делает ставку на достижение эффективности в короткие сроки

Олег Кравцов.  
30.12.2025 12:40
  (Мск) , Москва
Россия расширяет сеть полигонов, необходимых для формирования новых и более эффективных подразделений ВС РФ.

Об этом заявил польский аналитик, эксперт института «Восточный фланг» подполковник Мацей Коровай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Расширение элементов подготовки, полигонов и систем, позволяющих российской армии достичь необходимой эффективности в короткие сроки, в настоящее время осуществляется Российской Федерацией с таким же усердием, как и боевые действия», — заявил Коровай на канале Żeby Wiedzieć.

Он обеспокоен формированием в России новых 14 дивизий и 16 бригад, отметив, что в ближайшее время РФ намерена развернуть армию численностью в полтора миллиона человек.

Эксперт предупреждает, что украинская армия не обладает такими же мобилизационными возможностями и человеческими ресурсами, как российская.

По его словам, российских детей «начиная с детского сада, воспитывают в духе будущего солдата».

