В параллельной реальности дойдем до Москвы, а пока теряем Купянск и Покровск, – киевский политолог
История о том, что ВСУ якобы могут перейти в контрнаступление может реализоваться лишь в параллельной реальности. Пока же Украина теряет контроль над Купянском и Покровском, а также имеет нерадужные перспективы в Славянско-Краматорской агломерации.
Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Виталия Дикого заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В параллельной реальности можно и до Москвы дойти, а пока мы теряем Купянск. Ладно, я – скептик, но и военные говорят, что это вопрос дней, сколько еще продержится Купянск.
К сожалению, факт остается фактом, и, да, военные говорят, что и с Добропольским наступлением все обстоит совершенно иначе – там охватывают Покровск, дальше судьба Славянско-Крамоторской агломерации и под Константиновкой тоже враг.
Поэтому объективная реальность несколько отличается от той параллельной реальности, в которой живет Владимир Александрович, и которую он пытается втюхать Трампу.
Рассказывать о наступлении можно все, что угодно, но пока у нас в дезертирах бегают более 250 тысяч, по самым скромным цифрам, а это немножко больше, чем армии большинства стран-членов НАТО», – заявил Золотарев.
