В Лондоне всполошились: Русские выходят к Славянску и Краматорску

Освободив Константиновку, российская армия откроет себе прямую дорогу к Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы также видим, что на юге, идет наступление в районе Часов Яра, Константиновки и Покровска. И это большая операция.

Я имею в виду, что в этом районе не так много дорог. Я имею в виду не очень крупные автомагистрали. Но дорога между Покровском и Константиновкой ключевая, потому что она ведет в Часов Яр. И они сражаются за эту дорогу.

Если русские захватят эту дорогу, они смогут продвинуться на север к Славянску и Краматорску. А если они захватят Краматорск, то потом и Славянск, тогда Донбасс будет у них в руках», – тревожился британец.