В Лондоне всполошились: Русские выходят к Славянску и Краматорску

Владимир Гладков.  
04.06.2025 20:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 552
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Освободив Константиновку, российская армия откроет себе прямую дорогу к Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освободив Константиновку, российская армия откроет себе прямую дорогу к Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы также видим, что на юге, идет наступление в районе Часов Яра, Константиновки и Покровска. И это большая операция.

Я имею в виду, что в этом районе не так много дорог. Я имею в виду не очень крупные автомагистрали. Но дорога между Покровском и Константиновкой ключевая, потому что она ведет в Часов Яр. И они сражаются за эту дорогу.

Если русские захватят эту дорогу, они смогут продвинуться на север к Славянску и Краматорску. А если они захватят Краматорск, то потом и Славянск, тогда Донбасс будет у них в руках», – тревожился британец.

«И ключевое здесь – это дорога. Это похоже на развилку. Если они захватят дорогу, то смогут повернуть на север и тогда будут совсем близко к Краматорску и Славянску», – добавил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить