В Лондоне Украину «развели» на ещё один крупный кредит за мелкую поставку – Арестович
Пяти тысяч ракет, которые пообещали Украине в Лондоне, хватит на один месяц защиты от БПЛА.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Лондоне говорят: «Мы сейчас Украине ка-ак поможем, вы просто офигеете все. Давайте дадим ей пять тысяч ракет малой дальности для сбивания Шахедов». Все такие: «Пять тысяч?! Так что же, это теперь Витебск будем брать или Владивосток?»… Ну, с пятью тысячами ракет», – язвил Арестович.
«А потом выясняется, что это до тридцатого года, и в кредит. Это обычно маленькими буквами прописывается. Кредит, который они нам дали, и эти ракеты для сбития шахидов, 200 шахидов за ночь на Украину в среднем прилетает.
Давайте 5 тысяч на 200 поделим. На сколько хватит? Ненадолго, на месяц, плюс-минус интенсивных атак. Итого, мы до тридцатого года взяли кредит, чтобы месяц отбивать атаки Шахедов. Вот это, чтобы вы понимали, это суть британо-европейских предложений», – подытожил он.
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