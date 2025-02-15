В Латвии арестовали русского профессора за участие в московском мероприятии

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Власти Латвии запретили Латвийскому комитету по правам человека (ЛКПЧ) и Русскому союзу Латвии (РСЛ) провести 15 февраля в Риге запланированный митинг в поддержку политзаключенных, русских узников местного ксенофобского режима.

Накануне латвийские спецслужбы арестовали профессора, доктора экономических наук Александра Гапоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вооруженные каратели Службы госбезопасности Латвии (VDD) вломились в дом профессора, скрутили человека, которому 23 февраля исполняется 71 год, руки, перевернули весь его дом. Суд арестовал доктора экономических наук, писателя, публициста и правозащитника Александра Гапоненко на два месяца содержания под стражей.

Ученому и активному деятелю русской общины Латвии вменяются статьи «Содействие деятельности иностранного государства против Латвии» и «Разжигание национальной розни и вражды». Поводом для преследования Гапоненко стало его участие в онлайн-режиме в круглом столе «Этноцид российских соотечественников в странах Балтии», который проходил в Москве, где ученый дал научное определение этноцида и доказал, что в современной Латвии именно он и осуществляется националистическим властями в отношении местного русского населения.

«По совокупности статей Саше Гапоненко светит 10+ лет тюрьмы… Саше уже 71 год, здоровье не ах, если его упакуют по полной, а они могут, они реально взбесились… То это ему будет пожизненное… Дай ему Бог выжить…», – написал друг и соратник Гапоненко – журналист Юрий Алексеев, против которого в Латвии также идёт судебный процесс, но ему, к счастью, удалось получить политическое убежище в Белоруссии.

Что характерно преследование профессора началось по доносу бывшего главного редактора филиала российского холдинга «Россия сегодня» – «Спутник Литва» Марата Касема. Тот был арестован в соседней Литве по схожему с Гапоненко обвинению, однако пошел на сделку с режимом, дал нужные показания и был отпущен на свободу, ограничившись штрафом по причине «раскаяния». После чего начал откровенно антироссийскую и русофобскую деятельность в информационном пространстве.

Помимо Гапоненко в латвийских тюрьмах сидит несколько десятков других представителей русской общины, которых Рига преследует исключительно за их взгляды. Еще более десятка, будучи на свободе, такие как общественник Владимир Линдерман, журналистка Алла Березовская находятся под следствием.