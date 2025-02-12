В Киеве засуетились: «Если ископаемые для США окажутся пшиком, будет большой скандал»

Вадим Москаленко.  
12.02.2025 16:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


«Сделка» по формуле украинские ископаемые взамен на американскую помощь может открыть ящик Пандоры, и на Украину потянется множество других желающих «обналичить» свои вливания в Киев таким же образом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший представитель Украины при ЕС, замглавы администрации президента времён Петра Порошенко Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сделка» по формуле украинские ископаемые взамен на американскую помощь может открыть ящик Пандоры, и...

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«Я не большой оптимист, что эта тема сыграет. И я бы очень не хотел, чтобы в результате визита и министра финансов, и других американских экспертов, случится, как говорится, пшик. Я очень осторожно отношусь к этому вопросу.

Во-вторых, давайте не забывать других партнёров. Я думаю, что если мы сегодня это предлагаем американцам, завтра к нам придут европейцы и тоже скажут – дайте и нам что-то за то, что мы помогаем устанавливать или в будущем восстанавливать мир, инфраструктуру.

Далее, придёт какая-то третья сторона, потом, может, какие-то китайцы и т.д. Нашим властям нужно более ответственно и тщательно относиться к своим политическим заявлениям и обещаниям», – сказал Елисеев.

«По состоянию на сегодня большая часть этих ценных полезных ископаемых, к сожалению, или ещё не разведанная, или это участки, где нужно проводить разведывательные работы, пребывают в частной собственности.

И третья составляющая – часть, действительно, на оккупированных российским агрессором территориях. Если честно, я очень бы не хотел, чтобы мы разочаровали американскую сторону. Если это действительно будет пшик, то будет большой скандал», – переживал порошенковский экс-чиновник.

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