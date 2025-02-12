В Киеве засуетились: «Если ископаемые для США окажутся пшиком, будет большой скандал»

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«Сделка» по формуле украинские ископаемые взамен на американскую помощь может открыть ящик Пандоры, и на Украину потянется множество других желающих «обналичить» свои вливания в Киев таким же образом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший представитель Украины при ЕС, замглавы администрации президента времён Петра Порошенко Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не большой оптимист, что эта тема сыграет. И я бы очень не хотел, чтобы в результате визита и министра финансов, и других американских экспертов, случится, как говорится, пшик. Я очень осторожно отношусь к этому вопросу. Во-вторых, давайте не забывать других партнёров. Я думаю, что если мы сегодня это предлагаем американцам, завтра к нам придут европейцы и тоже скажут – дайте и нам что-то за то, что мы помогаем устанавливать или в будущем восстанавливать мир, инфраструктуру. Далее, придёт какая-то третья сторона, потом, может, какие-то китайцы и т.д. Нашим властям нужно более ответственно и тщательно относиться к своим политическим заявлениям и обещаниям», – сказал Елисеев.