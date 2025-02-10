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Киевские пропагандисты и спецслужбы должны активно убеждать жителей Якутии в «японских корнях» – и подбивать на сепаратизм.

Об этом на «Бандеровских чтениях» в Киеве завила украинский дипломат Юлия Пономарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2024 году оппозиционеры из республики Саха начали работать над созданием Саха-якутского подразделения в ВСУ. То есть, центром притяжения станет Украина, которая поделится своим опытом борьбы с Россией. Народ Сахи уже более 500 лет под гнётом Московии, поэтому множество лингвистических моментов были стёрты, и они сейчас говорят по-русски, что плохо влияет на развитие их государственности», – рассуждала Пономарчук.

Она подчеркнула, что в Якутии находятся богатые полезные ископаемые, в том числе алмазы, месторождениями которых можно будет торговать. По мнению украинского дипломата, якутов нужно убедить, что они – японцы.