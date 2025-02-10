В Киеве мечтают передать якутские месторождения Японии
Киевские пропагандисты и спецслужбы должны активно убеждать жителей Якутии в «японских корнях» – и подбивать на сепаратизм.
Об этом на «Бандеровских чтениях» в Киеве завила украинский дипломат Юлия Пономарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 2024 году оппозиционеры из республики Саха начали работать над созданием Саха-якутского подразделения в ВСУ. То есть, центром притяжения станет Украина, которая поделится своим опытом борьбы с Россией.
Народ Сахи уже более 500 лет под гнётом Московии, поэтому множество лингвистических моментов были стёрты, и они сейчас говорят по-русски, что плохо влияет на развитие их государственности», – рассуждала Пономарчук.
Она подчеркнула, что в Якутии находятся богатые полезные ископаемые, в том числе алмазы, месторождениями которых можно будет торговать. По мнению украинского дипломата, якутов нужно убедить, что они – японцы.
«Вторым центром притяжения может стать Япония. Потому что, когда я проводила это исследование, открыла их песню («Саха ырыата» – прим.), и увидела очень много вещей, которые перекликаются со многими песнями в японском мультике «Покемоны».
И на этой почве можно проводить пропагандистскую кампанию, что народ Сахи может быть независимым государством, ведь у него есть корни с Японией», – добавила дипломат.
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