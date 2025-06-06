В Киеве хотят объединиться с Турцией для создания антироссийских фейков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина и Турция должны объединить усилия для создания фейков, направленных на дискредитацию России и разжигание этнической ненависти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил беглый либерал, иноагент и русофоб, экс-советник Залужного Магомед Ториев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня, мне кажется, в первую очередь следовало бы подумать о том, чтобы защитить молодых тюрков от того, чтобы они оказались на войне на Украине. Это бы являлось основной частью военного сотрудничества. И Турция, я считаю, в состоянии поддержать и помочь своим соплеменникам, таким же тюркам, как и они, чтобы они не стали топливом, пушечным мясом для российской армии», – рассуждал Ториев.

Он предложил использовать военнопленных для создания антироссийских фейков.