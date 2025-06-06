В Киеве хотят объединиться с Турцией для создания антироссийских фейков

Вадим Москаленко.  
06.06.2025 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Турция, Украина


Украина и Турция должны объединить усилия для создания фейков, направленных на дискредитацию России и разжигание этнической ненависти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил беглый либерал, иноагент и русофоб, экс-советник Залужного Магомед Ториев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Турция должны объединить усилия для создания фейков, направленных на дискредитацию России и...

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«Сегодня, мне кажется, в первую очередь следовало бы подумать о том, чтобы защитить молодых тюрков от того, чтобы они оказались на войне на Украине.

Это бы являлось основной частью военного сотрудничества. И Турция, я считаю, в состоянии поддержать и помочь своим соплеменникам, таким же тюркам, как и они, чтобы они не стали топливом, пушечным мясом для российской армии», – рассуждал Ториев.

Он предложил использовать военнопленных для создания антироссийских фейков.

«Нужна какая-то хорошая информационная компания, и Украина достигла фантастических результатов в том, что она может создавать контент, который был бы понятен и ясен для того же тюркского мира, для тех же гастарбайтеров из Узбекистана, Казахстана, которых силой, обманом, шантажом заставляют идти в российскую армию. И сегодня они находятся в лагерях военнопленных.

И мне кажется, надо уделить больше внимания сотрудничеству и между журналистами Турции и Украины, чтобы все эти случаи были освещены всему тюркскому миру. Украина для этого имеет огромные возможности и должна это сделать», – подытожит он.

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