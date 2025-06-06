В Киеве хотят объединиться с Турцией для создания антироссийских фейков
Украина и Турция должны объединить усилия для создания фейков, направленных на дискредитацию России и разжигание этнической ненависти.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил беглый либерал, иноагент и русофоб, экс-советник Залужного Магомед Ториев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сегодня, мне кажется, в первую очередь следовало бы подумать о том, чтобы защитить молодых тюрков от того, чтобы они оказались на войне на Украине.
Это бы являлось основной частью военного сотрудничества. И Турция, я считаю, в состоянии поддержать и помочь своим соплеменникам, таким же тюркам, как и они, чтобы они не стали топливом, пушечным мясом для российской армии», – рассуждал Ториев.
Он предложил использовать военнопленных для создания антироссийских фейков.
«Нужна какая-то хорошая информационная компания, и Украина достигла фантастических результатов в том, что она может создавать контент, который был бы понятен и ясен для того же тюркского мира, для тех же гастарбайтеров из Узбекистана, Казахстана, которых силой, обманом, шантажом заставляют идти в российскую армию. И сегодня они находятся в лагерях военнопленных.
И мне кажется, надо уделить больше внимания сотрудничеству и между журналистами Турции и Украины, чтобы все эти случаи были освещены всему тюркскому миру. Украина для этого имеет огромные возможности и должна это сделать», – подытожит он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: