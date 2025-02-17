В Израиле предупреждают Россию: Британия способна на чудовищную провокацию

Максим Столяров.  
17.02.2025 11:56
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Провокации, Россия, Украина


Для срыва мирных переговоров между США и Россией может быть атакован атомный объект.

Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для срыва мирных переговоров между США и Россией может быть атакован атомный объект. Об...

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«Помешать [мирным переговорам] могут те страны, которые применяют всякого рода провокации. Провести какой-нибудь взрыв, атаку на ядерные объекты, на объекты жизнеобеспечения, чтобы вызвать реакцию России. Или чтобы обвинить Россию в этом. Такие вещи могут быть.

На такое способна практически только одна страна в Европе, которая действительно на самом высоком уровне в диверсиях и провокациях, которые проводили в прошлом к серьёзным международным изменениям в политике – это Британия. Она против политики Трампа, и у неё напряжённые отношения с США», – сказал Кедми.

Тем не менее, он усомнился, что Британия будет реально идти против США.

«Но одно дело, когда американцы и ЦРУ действуют вместе с британцами, и совсем другое – когда действуют сами, да ещё и против США. Надо не забывать, что нынешние движения – это уже не политика России, а политика США. И решиться встать на пути США очень опасно», – добавил эксперт.

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