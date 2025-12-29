Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Желающих поставлять газ на Украину по так называемому «вертикальному коридору», идущему из Греции, не оказалось. На аукцион по резервированию мощностей не было подано ни одной заявки. Все 3 маршрута «вертикального газового коридора» оказались невостребованными. Реально газ на Украину могут только перепродать европейские страны.

Об этом эксперт по энергетике Александр Фролов заявил на канале «Геоэнергетика.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Оказалось, что аукционы есть, газотранспортные мощности есть, а желающих поставлять газ практически нет. Тут мы невольно переходим к вопросу ЕС. Когда мы говорим о поставках на Украину, исключая из уравнения Россию, то мы должны посмотреть, кто способен поставлять газ. Теоретически может Азебайджан, но практически он сейчас поставляет максимум в страны ЕС. Кто-то из его покупателей может перепродать на Украину, но это не только не спасет отца украинской демократии, эти объемы в принципе равны статистической погрешности», – сказал Фролов.

«Вертикальный газовый коридор» не получил популярности, поскольку компрессорная и газоизмерительная станция Орловка/Исакча на границе Украины и Румынии пострадала от удара БПЛА. Кроме того, плата за транзит остается высокой, хотя Украина уже предоставила 46% скидки.

Поэтому по «вертикальному коридору» на Украину с июля 2025 г. было поставлено лишь 60 млн м3 газа.