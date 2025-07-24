«В Госкино и Минкульте орудует пятая колонна» – известный актёр
В комиссиях при Минкульте и Госкино засела пятая колонна, которая раздаёт бюджетные деньги откровенным врагам России.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал известный советский и российский актёр Владимир Торсуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пусть меня ругают, но я скажу, что у нас есть всякие комиссии при Минкульте и при Госкино, которые выдают гранты на сценарий. Ужасный пример сейчас приведу, я считаю, что пятая колонна там действует.
Если считать фамилии в списках этих выдавальщиков, во-первых, это совершенно неизвестные, абсолютно незаслуженные люди. Они не тем выдают гранты, вот очень яркий пример: «Мастер и Маргарита», который снят американцем. Значит, в главных ролях нацистка и нацист. Ну, во всяком случае, дети нацистов.
Значит, выдается прокатное удостоверение, снимается картина на наши деньги, налогоплательщика, потому что Минкульт давал деньги. Они получают прокатное удостоверение на всю страну, и за две недели снимают здесь миллиард.
Этот гражданин Соединённых Штатов увозит этот миллиард в Штаты, платит там налоги, и с этих налогов покупает патроны, которые убивают наших солдат», – сказал Торсуев.
Он подчеркнул, что при этом часто на отечественные картины не выдают даже хороших прокатных удостоверений, не то что госфинансирования.
«Вот мы снялись у Валеры Переверзева, картина «Брат-3». С фильмами Балабанова ничего общего, только название скандальное.
А это замечательная картина, снятая русским режиссёром в России, который не потратил ни копейки налогоплательщиков, с горем пополам получил прокатное удостоверение, ему дали две недели покатать картину в семнадцати кинотеатрах, из двух тысяч. И потом опять чуть ли не отобрали прокатное удостоверение, сказали, спасибо тебе, Валера, ты хороший парень. Это как называется?», – возмущался артист.
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