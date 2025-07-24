«В Госкино и Минкульте орудует пятая колонна» – известный актёр

Максим Столяров.  
24.07.2025 17:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1022
 
Дзен, Диверсии, Иноагенты, Культура, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал


В комиссиях при Минкульте и Госкино засела пятая колонна, которая раздаёт бюджетные деньги откровенным врагам России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал известный советский и российский актёр Владимир Торсуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В комиссиях при Минкульте и Госкино засела пятая колонна, которая раздаёт бюджетные деньги откровенным...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пусть меня ругают, но я скажу, что у нас есть всякие комиссии при Минкульте и при Госкино, которые выдают гранты на сценарий. Ужасный пример сейчас приведу, я считаю, что пятая колонна там действует.

Если считать фамилии в списках этих выдавальщиков, во-первых, это совершенно неизвестные, абсолютно незаслуженные люди. Они не тем выдают гранты, вот очень яркий пример: «Мастер и Маргарита», который снят американцем. Значит, в главных ролях нацистка и нацист. Ну, во всяком случае, дети нацистов.

Значит, выдается прокатное удостоверение, снимается картина на наши деньги, налогоплательщика, потому что Минкульт давал деньги. Они получают прокатное удостоверение на всю страну, и за две недели снимают здесь миллиард.

Этот гражданин Соединённых Штатов увозит этот миллиард в Штаты, платит там налоги, и с этих налогов покупает патроны, которые убивают наших солдат», – сказал Торсуев.

Он подчеркнул, что при этом часто на отечественные картины не выдают даже хороших прокатных удостоверений, не то что госфинансирования.

«Вот мы снялись у Валеры Переверзева, картина «Брат-3». С фильмами Балабанова ничего общего, только название скандальное.

А это замечательная картина, снятая русским режиссёром в России, который не потратил ни копейки налогоплательщиков, с горем пополам получил прокатное удостоверение, ему дали две недели покатать картину в семнадцати кинотеатрах, из двух тысяч. И потом опять чуть ли не отобрали прокатное удостоверение, сказали, спасибо тебе, Валера, ты хороший парень. Это как называется?», – возмущался артист.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить