«В Госкино и Минкульте орудует пятая колонна» – известный актёр

В комиссиях при Минкульте и Госкино засела пятая колонна, которая раздаёт бюджетные деньги откровенным врагам России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал известный советский и российский актёр Владимир Торсуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пусть меня ругают, но я скажу, что у нас есть всякие комиссии при Минкульте и при Госкино, которые выдают гранты на сценарий. Ужасный пример сейчас приведу, я считаю, что пятая колонна там действует.

Если считать фамилии в списках этих выдавальщиков, во-первых, это совершенно неизвестные, абсолютно незаслуженные люди. Они не тем выдают гранты, вот очень яркий пример: «Мастер и Маргарита», который снят американцем. Значит, в главных ролях нацистка и нацист. Ну, во всяком случае, дети нацистов.

Значит, выдается прокатное удостоверение, снимается картина на наши деньги, налогоплательщика, потому что Минкульт давал деньги. Они получают прокатное удостоверение на всю страну, и за две недели снимают здесь миллиард.

Этот гражданин Соединённых Штатов увозит этот миллиард в Штаты, платит там налоги, и с этих налогов покупает патроны, которые убивают наших солдат», – сказал Торсуев.