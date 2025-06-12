В Германии жалеют, что пустили беженцев с Украины

Елена Острякова.  
12.06.2025 14:56
  (Мск) , Москва
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беженцы, Германия, Дзен, Украина


ФРГ не следовало пускать к себе беженцев с Украины.

Об этом депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ФРГ не следовало пускать к себе беженцев с Украины. Об этом депутат бундестага от...

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«Совершенно очевидно, что на Западной Украине военных действий нет. Нет никакой опасности для гражданского населения. Не было никакой необходимости для украинцев покидать свою страну по гуманитарным причинам. На западе Украины войны как таковой нет. Гуманитарная помощь важна и нужна, но ее можно оказывать и на местах в стране, которая нуждается этой помощи. Многие украинцы не хотят работать, получают пособие по безработице, а некоторые увозят эти деньги домой, чтобы на Украине их тратить. Украинцы получают такое количество денег в рамках социальных пособий, что им просто нет никакого смысла работать», – сказал Котре.

Он посетовал на то, что системы выдачи пособий в Германии не контролируется. Их получают даже украинские долларовые миллионеры.

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