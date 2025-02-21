В Европе страдают без российского газа из-за кремлёвской пропаганды – американская журналистка

Вадим Москаленко.  
21.02.2025 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 773
 
Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Кремлю удалось убедить европейские экономики, что они оказались на грани краха из-за отсутствия дешёвых российских энергоресурсов.  

Об этом в ходе дискуссии в Атлантическом совете заявила старший журналист в независимой службе по анализу сырьевых товаров Аура Сабатос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кремлю удалось убедить европейские экономики, что они оказались на грани краха из-за отсутствия дешёвых...

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«Даже если поставки газа по трубопроводам и морским судам сократятся, у России все равно есть возможность влиять на европейские рынки другими способами. Не обязательно с помощью газа, а через сеть связей и пропаганду.

Одним из таких способов является пропаганда того, что российский газ очень дешевый, поэтому давайте вернемся к обычному бизнесу. Это тот самый дискурс, который мы постоянно слышим от немецких промышленников, которые говорят: «Наша экономика на грани краха из-за того, что мы потеряли дешевый российский газ», – сказала Сабатос.

Она попыталась убедить, что вопреки мнению европейских промышленников, российский газ вовсе не был дешёвым.

«Но есть мнение, что он дешевый, и все должны вернуться к этому газу.

И, конечно, Россия действительно стремится вернуться на европейский рынок, чтобы восстановить свою долю, потому что ей нужны доходы. В 2022 году продажи газа в Европу принесли России 120 миллиардов долларов. Это рекордная сумма. Но в прошлом и позапрошлом годах из-за потери доли рынка Россия потеряла около 10 миллиардов евро», – пыталась разводить пропаганду американка.

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