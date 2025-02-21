В Европе страдают без российского газа из-за кремлёвской пропаганды – американская журналистка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кремлю удалось убедить европейские экономики, что они оказались на грани краха из-за отсутствия дешёвых российских энергоресурсов.

Об этом в ходе дискуссии в Атлантическом совете заявила старший журналист в независимой службе по анализу сырьевых товаров Аура Сабатос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Даже если поставки газа по трубопроводам и морским судам сократятся, у России все равно есть возможность влиять на европейские рынки другими способами. Не обязательно с помощью газа, а через сеть связей и пропаганду. Одним из таких способов является пропаганда того, что российский газ очень дешевый, поэтому давайте вернемся к обычному бизнесу. Это тот самый дискурс, который мы постоянно слышим от немецких промышленников, которые говорят: «Наша экономика на грани краха из-за того, что мы потеряли дешевый российский газ», – сказала Сабатос.

Она попыталась убедить, что вопреки мнению европейских промышленников, российский газ вовсе не был дешёвым.