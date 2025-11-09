В ближайшие 4 года Евросоюз ждёт антиукраинский разворот – Бортник
Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удержится у власти ещё на один срок, в других странах ЕС также начнут побеждать антиукраинские силы.
Об этом на своём канале заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп будет вмешиваться в ситуацию в целом в Венгрии и Европе. Потому что США дают чёткий сигнал, что Трамп Орбана не сдаст. Это в рамках более широкой стратегии – борьбы проамериканских консерваторов и пробрюссельских либералов внутри ЕС.
Сейчас в Европе делают огромные ставки на то, чтобы сковырнуть Орбана, который является стержнем антибрюссельской коалиции, куда входят Словакия, Чехия, потенциально Польша и Италия», – сказал Бортник.
«Иногда её ещё называют антиукраинской коалицией, но это не правда – они борются с Брюсселем. А Украина – часть брюссельской политики.
И если Орбан устоит, как сердечник этой коалиции, то балансирующие на одной ноге правительства Германии, Франции, Британии – всюду у власти очень низкие рейтинги – не устоят при следующем цикле.
В новом цикле Орбана, следующие 4 года, эти страны тоже может ожидать серьёзный консервативный разворот, под влиянием самого Трампа», – подытожил он.
