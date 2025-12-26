В Белоруссии дали 10 лет колонии участнику СВО, награждённому медалью РФ «За отвагу»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Белорусский суд приговорил к 10 годам колонии 29-летнего Максима Зезюльчика, который участвовал в СВО на Украине на стороне РФ. Он осужден за «измену государству и наемничество».

Процесс был закрытым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В момент начала СВО Зезюльчик служил в белорусской армии по контракту. Он отправился в Тамбов, где подписал контракт с ЧВК «Редут». 19 сентября он получил ранение и попал в плен в Лиманском районе ДНР.

Практически сразу на украинском телеканале «1+1» появился видеоролик, в котором Зезюльчик заявляет, что был направлен в российскую армию белорусским КГБ с задачей «фиксировать карты минных полей», «собирать списки личного состава» и пр.

Позднее СБУ завила, что Зезюльчик собирал для КГБ информацию об образцах западного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ, а также для выяснения возможных планов российских ЧВК по участию в сценариях отстранения Александра Лукашенко от власти.

Тогда белорусские эксперты отреагировали на данную информацию крайне негативно и назвали ее как операцию по подрыву доверия между Москвой и Минском.

«Зачем белорусским спецслужбам карты минных полей в Харьковской области авторы сюжета умалчивают, но от изобретателей идеи подрыва Белорусской АЭС российскими спецслужбами, фейков про Бучу можно ожидать любых форм креатива. Вся история вокруг Зезюльчика является классическим примером информационно-психологической операции, включая постановочный характер ситуации с использованием совокупности реальных фактов и домыслов», – писал нынешний депутат белорусского парламента политолог Александр Шпаковский.

Украинский суд приговорил Зезюльчка к 10 годам лишения свободы за наемничество. Однако в 2023 году украинские каналы вновь вбросили видео с его обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Прошу вас связаться с представителями полка Костуся Калиновского и сделать обмен на нас. Если такого обмена не произойдет, как сказали представители данной организации, может произойти все, что угодно. Не знаю, насколько мы уже свои вам, но я надеюсь, что вы нас заберете, что вы нас не забудете. Где-то мы поступили неправильно, у нас своя идеология, у нашего противника – своя идеология», – сказал Зезюльчик.

Вскоре после этого он попал в список на обмен с Россией. Однако был арестован, когда в 2024 году решил вернуться в Белоруссию.

На защиту Зезюльчика встало общероссийское общественное движение «Ветераны России», направившее письмо Лукашенко с просьбой о помиловании.

«В должности инструктора по медицинской подготовке Максим обучал бойцов, участвовал в эвакуации раненых и оказывал им неотложную медицинскую помощь прямо на линии соприкосновения, проявляя мужество и самоотверженность. За проявленное мужество и героизм он был награждён медалью «За отвагу», – говорится в обращении.

Пыталось помочь Зезюльчику и посольство РФ в Минске, но возможности дипломатов были ограничены, поскольку он гражданин Белоруссии.

Начиная с 2015 года в Белоруссии ежегодно возбуждалось порядка 10 уголовных дел в отношении добровольцев ополчения ДНР с белорусским гражданством. Их приговаривали к реальным срокам, и они были вынуждены скрываться в России и ЛДНР.

По данным беглой оппозиции, эти дела инициировал бывший глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергиенко. После Беломайдана 2020 года преследования прекратились.