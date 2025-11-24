«В армии за такое морды бьют»: Зеленский «кинул» окружённую в Мирнограде группировку

Зеленский фактически отказался от ответственности за судьбу всушников, окружённых в Красноармейске и Мирнограде. Об этом на канале «Редакция» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский говорил, что украинские войска вольны выйти из Покровска, пусть командиры отдают приказы. Насколько это реалистично, выйти оттуда тем, кто ещё остался в окружении?» – спросил ведущий.

«Ну, если оценивать само его заявление, то с армейской точки зрения, вообще за такое морду бьют. Потому что все понимают, что это нечестно. Ты верховный главнокомандующий, на тебе вся ответственность. Ты отдаешь приказ выйти или не выйти. Ты не можешь сказать: да пусть делают, что хотят, – если им кажется, что они там в безвыходном положении, пусть уходят. Не бывает выхода без команды сверху. Потому что выход – всегда операция, подготовка, нанесение ударов. Ты выход-то должен поддерживать своими войсками, согласованная серьёзная операция. Это для военных демотиватор. Но он не военный. Он верховный главнокомандующий волей судеб. Вообще-то он политик, и это заявление чисто политическое. Ермак говорит: стоим насмерть, ни километра квадратного не отдаём. И вот Зеленский начинает маневрировать, отсюда рождаются такие совсем уж не военные заявления», – сказал Ширяев.