USAID вернётся после ребрендинга более эффективным врагом – Коц

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Идиотские проекты в структурах, типа закрытого Трампом USAID, на которых отмывали деньги – это лишь капля в море среди трат на подрывную деятельность, влияющую на целые государства.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«USAID – такая контора, которая больше напоминала такую, либо отмывочную, большую стиральную машину, либо огромную двуручную пилу, которой пилили гигантские, дикие бюджеты. На этой неделе Белый дом опубликовал даже какие-то самые курьёзные их траты. Полтора млн. долларов на продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии… Православным там только этого не хватало. Два млн. долларов на проведение хирургических операций по смене пола и ЛГБТ-активизм (запрещён в России) в Гватемале….», – перечислял Коц.