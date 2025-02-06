USAID вернётся после ребрендинга более эффективным врагом – Коц
Идиотские проекты в структурах, типа закрытого Трампом USAID, на которых отмывали деньги – это лишь капля в море среди трат на подрывную деятельность, влияющую на целые государства.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«USAID – такая контора, которая больше напоминала такую, либо отмывочную, большую стиральную машину, либо огромную двуручную пилу, которой пилили гигантские, дикие бюджеты.
На этой неделе Белый дом опубликовал даже какие-то самые курьёзные их траты. Полтора млн. долларов на продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии… Православным там только этого не хватало. Два млн. долларов на проведение хирургических операций по смене пола и ЛГБТ-активизм (запрещён в России) в Гватемале….», – перечислял Коц.
«Может сложиться мнение, что этот USAID – это такие идиоты, которые не знают, куда деньги вложить, но это не так. Это капля в море – перечисленные расходы. В агентстве сидели матёрые шахматисты, которые влияли на политику целых государств, и результат их незаметной работы потом виден на Майданах, Тахрирах, на проспекте Руставели.
Я думаю, что этот эффективный инструмент влияния – всё-таки в США останется, но будет произведён ребрендинг, и USAID вернётся более эффективным без инклюзивных проектов, но продолжит влиять на политику суверенных государств», – считает военкор.
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