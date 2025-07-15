Ультиматум Трампа не пройдет. Нас ждут бесконечные проблемы – профессор Миршаймер

Наивно полагать, что после озвученного американским президентом 50-дневного ультиматума Россия поднимет руки и примет его. Все произойдет наоборот – российская армия продолжит наступать.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он [Трамп] действительно верит, что это закончится через 50 дней. Через 50 дней он предъявит Путину ультиматум, Путин поднимет руки вверх, сдастся, мы заключим сделку, это будет выгодная для США сделка, и мы будем жить долго и счастливо? Вы действительно думаете, что это произойдет? Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что эта война будет продолжаться. И я думаю, что в конечном итоге русские победят. И когда они победят, мы окажемся в токсичной политической среде. У нас будет замороженный конфликт, в котором обе стороны будут ненавидеть друг друга. Обе стороны будут делать все возможное, чтобы подорвать позиции друг друга.

Русские будут подрывать наши позиции на Западе, а мы будем пытаться подорвать позиции на территориях, которые они захватили в Украине. И есть множество других потенциально горячих точек в Восточной Европе, которые накладываются на этот конфликт. Нас ждут бесконечные проблемы, это не закончится. И это несбыточная мечта Трампа думать, что через 50 дней у него будет волшебное решение», – заявил Миршаймер.