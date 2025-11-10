Укро-генерал анонсирует масштабное продвижение русских к полю Полтавской битвы

10.11.2025 17:46
Занятие Покровска (Красноармейска) откроет перед ВС РФ стратегические перспективы.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оценивая текущую ситуацию на этом направлении, укро-генерал признал, что на Украине ее предвидели, но «верили в какую-то сказочку, что это кто-решит».

«Во-вторых, мы прекрасно понимали, что захват Покровска для русских – стратегическая цель для построения мощной рокадной логистической дороги железнодорожно-автомобильным транспортом по направлению Купянск, Лиман, Бахмут, Константиновка и, может быть, дальше уже на Гуляй-Поле и Орехов.

И это тоже для русских очень важно, потому что это стратегическое выстраивание следующих плацдармов для продолжения наступления на территории Украины, что касается касается Левобережной Украины, а именно – Запорожская, Днепропетровская, а дальше уже Харьковская и Полтавская области», – опасается Кривонос.

