Украину затягивают в ЕС, чтобы гарантированно развязать большую войну с РФ – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Большинство европейских политиков хотят прямого конфликта с Россией, и для этого могут продавить принятие Украины в ЕС.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Сергей Шеин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Куда-то делись разговоры про то, что возьмем-не возьмем Украину в НАТО, но появились разговоры, что давайте примем в ЕС. Дойдет все-таки до этого или нет?», – спросил ведущий.

«Два-три года назад я бы сказал о том, что точно ЕС Украину в свой состав не возьмет, потому что он научен опытом расширения на восток в 2004 году, когда это принесло массу проблем. Но сегодня мы видим, что ЕС несколько нерационален в своих внешнеполитических шагах. Он расценивает новую архитектуру европейской безопасности в Европе не с точки договоренностей с Россией, а с точки зрения того, что он просто возьмет Украину под свое крыло – и, таким образом, обеспечит ее безопасность. По крайней мере, европейцы так думают», – сказал Шеин.