«Украину возглавит какой-нибудь Сырский. Хотя Трампу хотелось бы Путина» – депутат Госдумы

Максим Столяров.  
07.03.2025 23:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Для остановки боевых действий во многом достаточно уничтожить нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского, который стал символом ведения войны.

Об этом в своём видеоблоге заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для остановки боевых действий во многом достаточно уничтожить нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского, который...

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«При реализации имеющихся возможностей, [следующим] президентом [Украины] будет Владимир Путин. В составе Украинского федерального округа. Я думаю, что Трампу этого бы хотелось в наибольшей степени, потому что не нужно заморачиваться на какие-то глупые детали», – сказал Делягин.

Он напомнил, что ещё в 2015 году, уже после всех майданов и крымских событий, опрос на Украине показывал, что Владимира Путина в роли президента хотели бы видеть около 60-80% украинцев.

«Так что это не шутка, в каждой шутке есть доля шутки. Но поскольку российский МИД считает своей задачей, как они написали уже во время СВО, «сохранение территориальной целостности, неприкосновенности Украины и невмешательство в её внутренние дела», ну, будет какой-нибудь клоун, вроде Сырского. Очередной кровавый клоун.

Проблема в том, что эта война имеет символ – это Зеленский. И для остановки боевых действий достаточно уничтожить символ их, то есть – Зеленского. После этого разойдётся значительная часть боеспособных подразделений, которая смертельно устала от бытового идиотизма. Посмотрим», – добавил депутат.

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