Для остановки боевых действий во многом достаточно уничтожить нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского, который стал символом ведения войны.

Об этом в своём видеоблоге заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«При реализации имеющихся возможностей, [следующим] президентом [Украины] будет Владимир Путин. В составе Украинского федерального округа. Я думаю, что Трампу этого бы хотелось в наибольшей степени, потому что не нужно заморачиваться на какие-то глупые детали», – сказал Делягин.

Он напомнил, что ещё в 2015 году, уже после всех майданов и крымских событий, опрос на Украине показывал, что Владимира Путина в роли президента хотели бы видеть около 60-80% украинцев.

«Так что это не шутка, в каждой шутке есть доля шутки. Но поскольку российский МИД считает своей задачей, как они написали уже во время СВО, «сохранение территориальной целостности, неприкосновенности Украины и невмешательство в её внутренние дела», ну, будет какой-нибудь клоун, вроде Сырского. Очередной кровавый клоун.

Проблема в том, что эта война имеет символ – это Зеленский. И для остановки боевых действий достаточно уничтожить символ их, то есть – Зеленского. После этого разойдётся значительная часть боеспособных подразделений, которая смертельно устала от бытового идиотизма. Посмотрим», – добавил депутат.