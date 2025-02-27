Украинское общество созрело к миру с Россией на условиях Трампа – данные социологов

Сергей Рыжов.  
27.02.2025 11:34
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Общество, Политика, Социология, США, Украина


Стратегия Дональда Трампа, оттеснившая Европу и саму Украину на обочину мирных переговоров с Россией, якобы нарушает основные международные нормы дипломатии, но и является «стратегически ошибочной». Такое мнение высказывают в связанном с Демпартией США издании Foreign Affairs авторы  из Оксфордского университета и Лондонской школы экономики и политических наук.

«Сделка, которая не учтет мнение украинского народа, неминуемо развалится, и война продолжится», – пугают они.

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Стратегия Дональда Трампа, оттеснившая Европу и саму Украину на обочину мирных переговоров с Россией,...
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«Результаты исследования означают, что если принудить Киев к сделке, при которой украинцы «когда-нибудь могут стать русскими», как заявил Трамп 11 февраля, они могут найти способ продолжить борьбу, даже если Вашингтон прекратит военную помощь», – утверждают авторы Foreign Affairs.

В своих выводах они ссылаются на исследование, которое провели заведующая кафедрой глобальной безопасности в Школе государственного управления имени Блаватника при Оксфордском университете Джанина Дилл, преподаватель кафедры глобальных и региональных исследований Оксфордского университета Марни Хоулетт и доцент кафедры госуправления Лондонской школы экономики и политических наук Карл-Мюллер Крепон.

Респондентов попросили поставить себя на место правительства Украины и рассмотреть конкретные компромиссы, которые возможны в рамках соглашения с Россией. Участников опроса предложили выбрать между парами стратегий, которых следует придерживаться в течение следующих трех месяцев.

Согласно результатам опроса, 77% выступили за сохранение полной политической автономии от России, даже если это будет стоить очень дорого. В 2022 году эта цифра была 81%. Большинство респондентов, высказавшихся за возможность российского контроля, делали это, чтобы выбрать стратегию восстановления полной территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Лишь до 37% с 33% два года назад увеличилась доля опрошенных, готовых уступить Крым, части Донецкой и Луганской областей.

Число респондентов, готовых уступить только Крым, чтобы сократить расходы на войну и не дать России установить политический контроль над остальной  страной, выросло с 34 до 41%.

Большинство опрошенных готовы нести высокие издержки для продолжения борьбы за суверенитет страны: 43% выбрали стратегии, которые привели бы к росту жертв среди военных ВСУ в четыре раза в течение следующих трех месяцев, утверждают эти данные.

Сократилась разница между теми, кто готов согласиться на нейтральный статус Украины без членства в НАТО и Евросоюзе и противниками такого компромисса: если в 2022 году противников отказа от вступления в НАТО и ЕС было больше на 48%, то теперь — на 36%.

Результаты опроса отражают реалистичное представление украинцев о будущем мирном урегулировании, пишут авторы исследования. По их словам, это подтверждает преобладание числа тех (61%), кто не верит в то, что вступление в НАТО станет частью урегулирования.

А вот свежие данные близкого к Петру Порошенко киевского центра Socis наталкивают на совсем другие выводы. Согласно которым украинское общество в целом гораздо в большей степени готово  к усовиям Трампа, чем Зеленский и его окружение. И эта пропасть в динамике только растет.

Как выяснили социологи Socis, уже 32% украинцев готовы отказаться от НАТО ради прекращения огня, еще 23% готовы ради мира отказаться от идей членства в ЕС.

21,1% респондентов допускают территориальные уступки Москве, 13,7% считают приемлемым предоставление русскому языку официального статуса на отдельных территориях, а 3,5% опрошенных не исключают демилитаризации – то есть, сокращения после войны численности ВСУ.

Относительно будущего страны после войны, то больше половины украинцы (53%)  выступают за самостоятельное развитие, опираясь на собственные ресурсы – без вступления в какие-либо блоки включая НАТО или ЕС.

Значительное, но уже меньшинство (39,2%)  поддерживают курс на вступление в Евросоюз. И даже 3,7% считают целесообразным восстановить отношения с Россией. При всей незначительности этой цифры, в прежних опросах такакя опция не фигурировала вообще.

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