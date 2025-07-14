Украинское лобби поставили в самый конец очереди за «Пэтриотами»
Влияние украинского лобби в администрации президента США Дональда Трампа очень ограничено, поскольку ему противостоят израильское лобби во главе с министром обороны и лобби противостояния с Китаем.
Об этом политолог-американист Малек Дудаков заявил в интервью российско-американскому телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эти три лагеря тянут на себя одеяло. Поэтому мы и видим такие метания во внешней политике. И на мой взгляд, азиатское и израильское лобби суммарно все-таки посильнее, чем украинское. И поэтому общий настрой администрации Трампа и общий вектор его политики будет в том направлении, что мы постепенно сворачиваемся в Европе. Мы перекладываем ответственность за Украину на европейцев, сокращаем объемы финансирования украинцев. Даже если они введут санкции против России, это не значит, что они будут больше вооружений туда поставлять», – сказал Дудаков.
Он не ожидает резкого наращивания поддержки Украины со стороны США.
«В эпоху Байдена Белый дом пользовался специальным правом о прямых поставках вооружений из арсеналов Пентагона на украинское направление. Оружие через неделю появлялось на украинском фронте… А потом Пентагон заключал контракты о восполнении своих запасов.
Сейчас ситуация другая. Для украинского лобби ситуация, когда они закупают вооружения на коммерческой основе, пользуясь грантами ЕС, это очень-очень нехороший сценарий. Потому что вы встаете в конец очереди. Таких покупателей огромное количество. Кроме самих европейцев, это Израиль, Тайвань, Япония, Южная Корея. Голодных ртов в мире много. Придется ждать много лет. Например, сейчас очередь на получение одной батареи «Патриот», по разным оценкам – от 5 до 7 лет», – подчеркнул Дудаков.
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