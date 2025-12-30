Украинский военный аналитик: рано или поздно ВС РФ выйдут на широкий оперативный простор

Игорь Шкапа.  
30.12.2025 17:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 564
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С каждым годом ситуация на фронте для Украины неумолимо ухудшается.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С каждым годом ситуация на фронте для Украины неумолимо ухудшается. Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Разница 2023 и 2024 годов по утраченным к отвоеванным территориям со стороны Украины составила минус 110 квадратных километров не в нашу пользу. То есть мы за год, где-то теряя, где-то возвращаясь, вышли на минус 110 километров. А если сравнивать 2025-й год с 2024-м, то разница составляет минус 1700 квадратных километров. Тенденция такова, что мы, даже пытаясь наступать и контратаковать, все равно больше теряем. Это означает, что Россия быстрее и качественнее адаптируется к этой войне», – сказал Чмут.

По его словам на длинной дистанции Украина имеет «не очень оптимистичный сценарий».

Он добавил, что иногда ВСУ удаются контрнаступательные операции, но в целом «вся стратегическая инициатива находится в руках русских».

«Глобально русские понимают, что, увеличивая количество горячих мест на фронте, они ставят нас на растяжку, когда мы не имеем стратегических резервов – и заходим в ситуацию, где вынуждены постоянно реагировать на их попытки наступательных действий. Рано или поздно они где-то найдут слабый участок фронта, который смогут прорвать и выйти на оперативное пространство», – предупреждает эксперт.

Он подчеркнул, что с каждым годом увеличивается количество участков фронта, на которых русские пробуют осуществлять активные наступательные действия.

«Зато количество резервов у нас не увеличивается. Мобилизация падает. Далее вопрос потерь – это не только погибшие, это и санитарные потери, и просто люди, которые увольняются со службы по разным законным причинам. Как результат, мы движемся не в положительную для себя сторону на поле боя», – подытожил Чмут.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить