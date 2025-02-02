Украинский грантоед обещает Словакии свой «2014 год»

Тарас Стрельцов.  
02.02.2025 22:53
  (Мск) , Львов
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Дзен, Политика, Словакия, Украина


Словакия, где при подстрекательстве украинского посольства и диаспоры идут антиправительственные митинги с требованием отставки премьера Фицо а сотрудничество с Россией, повторяет опыт Киева 2013 года.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил политолог-грантоед Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Словакия, где при подстрекательстве украинского посольства и диаспоры идут антиправительственные митинги с требованием отставки...

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«Мне Фицо всё больше напоминает Януковича, как, собственно, и Орбан. Помните, когда Янукович… объяснял Меркель и Олланду, что если мы не пойдём на сотрудничество с РФ, мы не выдержим, экономика ляжет. Соответственно, брать дешёвый газ и другие экономические пирожки от РФ.

Вот мне сейчас всё это очень и очень напоминает начало 2013 года – то, что мы видим в Венгрии, в Словакии. Сценарий тот же, только проблема в одном: и Словакия, и Венгрия являются членами ЕС. И они сейчас напоминают вот этого троянского коня, который, отрабатывая интересы России, разваливает единство и вообще идею европейского общества и Европейского Союза», – сокрушался Шлинчак.

Грантоед, к слову, так и не объяснил, в чем же не прав оказались сторонники пророссийского курса – ведь переворот 2014 года обернулся для Украины гражданской войной, потерей нескольких областей, гибелью сотен тысяч людей, бегством за границу миллионов граждан, скупкой оставшихся активов Западом по бросовой цене.

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