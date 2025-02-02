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Словакия, где при подстрекательстве украинского посольства и диаспоры идут антиправительственные митинги с требованием отставки премьера Фицо а сотрудничество с Россией, повторяет опыт Киева 2013 года.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил политолог-грантоед Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне Фицо всё больше напоминает Януковича, как, собственно, и Орбан. Помните, когда Янукович… объяснял Меркель и Олланду, что если мы не пойдём на сотрудничество с РФ, мы не выдержим, экономика ляжет. Соответственно, брать дешёвый газ и другие экономические пирожки от РФ. Вот мне сейчас всё это очень и очень напоминает начало 2013 года – то, что мы видим в Венгрии, в Словакии. Сценарий тот же, только проблема в одном: и Словакия, и Венгрия являются членами ЕС. И они сейчас напоминают вот этого троянского коня, который, отрабатывая интересы России, разваливает единство и вообще идею европейского общества и Европейского Союза», – сокрушался Шлинчак.