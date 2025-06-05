Украинские террористы снова подорвали железную дорогу в России

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В Воронежской области повреждены железнодорожные пути, в результате чего остановлено движение поездов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губеранор региона Александр Гусев.

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«На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна», – написал Гусев в своем тг-канале.

По его словам, пострадавших нет.

«Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Ситуацию держу на личном контроле», – добавил губернатор.

В свою очередь специализирующийся на происшествиях паблик SHOT информирует, что жд повреждена в результате взрыва.

«Рвануло полотно на 725-м километре перегона Евдаково-Сагуны… Предварительно, несколько СВУ найдено на ж/д путях рядом с местом взрыва в Воронежской области. Составы остановлены, к месту едут автомобили разминирования», – пишет паблик.

Напомним, что накануне переговоров в Стамбуле украинские диверсанты подорвали два моста в приграничных российских областях. В Брянской области мост упал на проезжавший поезд, в результате чего погибло семь человек.