Украинские спецслужбы делают из российских подростков террористов

Украинские спецслужбы для совершения диверсий и терактов все чаще вербуют подростков, не отдающих себе отчет в уголовной наказуемости своих действий.

Вместо обещанных денег несовершеннолетние получают реальные тюремные сроки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На той стороне понимают: чем моложе человек, тем меньше у него ответственности. И если ему до 14 лет, его сложнее привлечь по закону. В связи с этим, прежде всего, родителям и преподавателям нужно обратить внимание на подростков: попадая под влияние кураторов, которые пытаются вести молодого человека от знакомства до совершения террористического акта, поведение будет очень сильно меняться – человек становится замкнутым, раздражительным, его интересует только какая-то одна тема. Потому что в конечном итоге он понимает, что делает неправильно, но сам выйти из этого не может. Это очень тяжело, необходима помощь специалистов», – отметил «Крым 24» и.о. руководителя аппарата Антитеррористической комиссии республики Сергей Томиков.

Клинический психолог, инструктор добровольческого отряда «Барс-Крым» Арсен Исмаилов уточнил, что вербовка подростков через соцсети и мессенджеры идет не напрямую, а через шантаж – угроза убийством родителей, кибербуллинг и секстинг, когда под видом виртуального знакомства выманивают фотографии с обнаженкой и этим шантажируют подростка.