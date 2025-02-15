Украинские спецслужбы делают из российских подростков террористов
Украинские спецслужбы для совершения диверсий и терактов все чаще вербуют подростков, не отдающих себе отчет в уголовной наказуемости своих действий.
Вместо обещанных денег несовершеннолетние получают реальные тюремные сроки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На той стороне понимают: чем моложе человек, тем меньше у него ответственности. И если ему до 14 лет, его сложнее привлечь по закону. В связи с этим, прежде всего, родителям и преподавателям нужно обратить внимание на подростков: попадая под влияние кураторов, которые пытаются вести молодого человека от знакомства до совершения террористического акта, поведение будет очень сильно меняться – человек становится замкнутым, раздражительным, его интересует только какая-то одна тема.
Потому что в конечном итоге он понимает, что делает неправильно, но сам выйти из этого не может. Это очень тяжело, необходима помощь специалистов», – отметил «Крым 24» и.о. руководителя аппарата Антитеррористической комиссии республики Сергей Томиков.
Клинический психолог, инструктор добровольческого отряда «Барс-Крым» Арсен Исмаилов уточнил, что вербовка подростков через соцсети и мессенджеры идет не напрямую, а через шантаж – угроза убийством родителей, кибербуллинг и секстинг, когда под видом виртуального знакомства выманивают фотографии с обнаженкой и этим шантажируют подростка.
«Ребёнка могут запугать, затравить и подвести к выполнению любых задач, настолько он будет бояться потерять свой авторитет. И очень важно, чтобы был контакт с родителями, в школе. Чтобы он чувствовал, что может прийти и рассказать кому-то об этом. Иначе ребенок оказывается один на один с этим и выходит из проблем по-детски. А когда подлецы оказываются на той стороне и манипулируют им, естественно, он прибегает к их «хорошим советам».
Важно проводить «классные часы» на эти темы, и такая работа проводится. Как психолог, лично езжу по школам, и было бы здорово, если бы у нас была системная профилактическая работа», – заключил Исмаилов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: