Украинские эксперты: Россия методично снижает нашу газодобычу

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Россия методично бьет по газовым объектам Украины, чтобы улучшить свои переговорные позиции.

К такому выводу приходят украинские эксперты, опрошенные киевским антироссийским пропагандистским изданием «Новое время».

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Так, экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев преследует цель включить тему транзита российского газа в мирные переговоры, которые продвигают США, восстановить влияние в ЕС и, возможно, даже попытаться реанимировать Северные потоки. Коболев считает, что это «был бы худший сценарий для Украины».

«Я вижу четкую стратегию снижения нашей добычи газа», — в свою очередь говорит эксперт в сфере энергетики Александр Харченко.

Неназванный собеседник издания в управлении одной из государственных энергокомпаний говорит, что удары по газовой инфраструктуре «являются прицельными и сконцентрированными». Он тоже считает, что Россия может стремиться улучшить свои позиции на переговорах, распылить ресурсы Украины на восстановление или усложнить следующую зиму.