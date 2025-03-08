Украинские эксперты: Россия методично снижает нашу газодобычу

Игорь Шкапа.  
08.03.2025 15:54
  (Мск) , Киев
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Газ, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Россия методично бьет по газовым объектам Украины, чтобы улучшить свои переговорные позиции.

К такому выводу приходят украинские эксперты, опрошенные киевским антироссийским пропагандистским изданием «Новое время».

Россия методично бьет по газовым объектам Украины, чтобы улучшить свои переговорные позиции. К такому...

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Так, экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев преследует цель включить тему транзита российского газа в мирные переговоры, которые продвигают США, восстановить влияние в ЕС и, возможно, даже попытаться реанимировать Северные потоки. Коболев считает, что это «был бы худший сценарий для Украины».

«Я вижу четкую стратегию снижения нашей добычи газа», — в свою очередь говорит эксперт в сфере энергетики Александр Харченко.

Неназванный собеседник издания в управлении одной из государственных энергокомпаний говорит, что удары по газовой инфраструктуре «являются прицельными и сконцентрированными». Он тоже считает, что Россия может стремиться улучшить свои позиции на переговорах, распылить ресурсы Украины на восстановление или усложнить следующую зиму.

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