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После вчерашнего удара по российским военным аэродромам и подрыва мостов в приграничье киевский режим предпринял массированную атаку на дронами на Россию.

С вечера вчерашнего дня Минобороны РФ насчитало 162 вражеских дронов, которые фиксировались на российскими регионами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Большая часть из них – 57 – была сбита на Курской областью.

Связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора» называет сегодняшние события продолжением вчерашней трагедии.

«Вчерашняя атака противника, включавшая подрывы железнодорожных путей и пуски БПЛА тактического звена (FPV-дроны) по самолётам стратегической авиации России, продолжилась ночью в виде налётов БПЛА самолётного типа», – отмечается в публикации.

Врио губернатора Курска Александр Хинштейн сообщил, что в областном центре повреждения получили три частных дома, МКД, гараж и здание кожно-венерологического диспансера.

А глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в послеке Пролетарский в результате прямого попадания разрушен частный дом, погибла женщина и получила контузию 12-летняя девочка.

Местные жители слышали взрывы и над Липецком, власти сообщили, что осколками повреждены два частных дома.

В Рязани повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Похожий ущерб – несколько домов и машин – в Воронежской области.