Украинские дроны продолжили терроризировать мирных жителей
После вчерашнего удара по российским военным аэродромам и подрыва мостов в приграничье киевский режим предпринял массированную атаку на дронами на Россию.
С вечера вчерашнего дня Минобороны РФ насчитало 162 вражеских дронов, которые фиксировались на российскими регионами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Большая часть из них – 57 – была сбита на Курской областью.
Связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора» называет сегодняшние события продолжением вчерашней трагедии.
«Вчерашняя атака противника, включавшая подрывы железнодорожных путей и пуски БПЛА тактического звена (FPV-дроны) по самолётам стратегической авиации России, продолжилась ночью в виде налётов БПЛА самолётного типа», – отмечается в публикации.
Врио губернатора Курска Александр Хинштейн сообщил, что в областном центре повреждения получили три частных дома, МКД, гараж и здание кожно-венерологического диспансера.
А глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в послеке Пролетарский в результате прямого попадания разрушен частный дом, погибла женщина и получила контузию 12-летняя девочка.
Местные жители слышали взрывы и над Липецком, власти сообщили, что осколками повреждены два частных дома.
В Рязани повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Похожий ущерб – несколько домов и машин – в Воронежской области.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: