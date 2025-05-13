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На Украине не было ни одного случая осуждения членов ТЦК за противоправную деятельность, поэтому их ожидают суды Линча.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается членов ТЦК, они понимают, что сегодня они просто обречены сбиваться в стаи, защищать друг друга, создать определенную гвардию под Зеленского. Вряд ли будет какой-то процесс над ними. Но люди, которые будут возвращаться с фронта, те, кого они отправили на фронт насильственно, или же их родные, которые останутся без кормильцев, попросту устроят охоту на этих людей. Это неизбежно», – сказал Бондаренко.

При этом он считает, что утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому расправа не грозит.

«Я не верю, что украинцы сами возьмут вилы в руки. Тем более, что они прекрасно понимают, что их вилы встретят автоматы и прочее», – сказал Бондаренко.

Он считает, что Зеленского отстранит от должности Запад и отправит «писать мемуары».