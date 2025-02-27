Украинцы нарисовали «перемогу» под Покровском
Вчера украинские военные источники весь день трубили об успешных контратаках ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении.
Особый упор был сделан на бои за село Котлино юго-западнее Красноармейска, которое ранее было занято ВС РФ и откуда российские части рвутся к трассе, ведущей в город из Днепропетровской области.
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При этом если одни украинские источники уверяли, что село полностью за ВСУ, то составляющий карты ресурс Deep State пишет о частичном контроле.
«В ходе штурмовых восстановительных действий десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины зачистили основную часть населенного пункта Котлино, что под Покровском.
В середине месяца бойцы совершили ряд удачных штурмовых действий на село, которое фактически было полностью утрачено. Уже можно говорить об успехе, так как произошло закрепление в самом селе. Южная улица села, к сожалению, еще находится под врагом», – говорится в публикации.
При этом указывается, что русские не прекращают атаки, что вернуть потерянное.
Российский военный блогер Юрий Подоляка пишет, что информация о потере Котлино не соответствует действительности. По его словам, ВСУ лишь пытаются войти в село.
Кто здесь прав, сказать сложно. Но стоит заметить, что похожая ситуация была недавно с селом Песчаное на подступах к Красноармейску. Его, причем официально, со стороны группировки ВСУ «Хортица» тоже объявили взятым, но после оказалось, что основная часть населенного пункта находится под уверенным российским контролем, что признали даже украинские военные в своих пабликах.
Две версии положения дел в Котлино.
Опровергает успех ВСУ в Котлино и военкор Юрий Котенок.
«Попытки противника заскакивать в Котлино в стиле «а-ля Песчаное» положительных результатов ему не дают. Штурмовые группы при таких попытках уничтожаются, как правило, вместе с техникой. Тем не менее, активность противника хоть и несколько снизилась, но напряжённость на участке не снижается. Обе стороны допускают возможность резкой активизации действий со стороны и ввода в бой значительных резервов», – пишет Котенок.
Тг-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» тоже утверждает, что Котлино находится под российским контролем.
«На самом деле враг ночью пытался атаковать окраину поселка, понёс потери и откатился на исходные, никакого успеха у ВСУ на этом участке нет. Информация на 100% подтверждена военнослужащими разных подразделений группировки «Центр» из-под Покровска, которые зачистили и удерживают Котлино уже пару недель», – пишет паблик.
Тем не менее следует признать, что динамика продвижения ВС РФ на Красноармейском направлении существенно снизилась, что связано со сменой командования ВСУ здесь н генерала Драпатого и переброской резервов. При этом срезать вытянувшийся к юго-западу от Красноармейска выступ, образовавшийся после вклинения российской армии, ВСУ срезать так и не удалось.
Одновременно существенно выросла динамика продвижения в районе Великой Новоселки, после освобождения которого ВС РФ заняли ряд населенных пунктов и фактически ежедневно идут вперед.
Здесь одной из главных промежуточных задач, по всей видимости, является освобождение села Шевченко – важного коммуникационного узла, расположенного на перекрестке дорог.
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