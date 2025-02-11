Украина возобновляет транзит российского газа, но с «молекулами трампизма»

Елена Острякова.  
11.02.2025 20:40
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Украина


Российский газ, который поступит в Приднестровье, будут выдавать за венгерский, чтобы Украина, не потеряв лицо, могла его транзитировать по своей территории в Одесской области из «Балканского потока».

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский газ, который поступит в Приднестровье, будут выдавать за венгерский, чтобы Украина, не потеряв...

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«Российский газ придет в Приднестровье, но официально он будет называться венгерским. Молекул свободы в нем не будет, потому что Венгрию в Европе как свободную страну не рассматривают. Поэтому молекулы свободы будут смешаны с молекулами трампизма, потому что Орбан горячий поклонник Трампа», – пояснил Симонов.

Официально газ будет поступать от венгерской фирмы, оплачен он будет компанией из Дубая. Все понимают, что за схемой стоит «Газпром», но это скрывается.

«Дубайско-венгерский газ придет в Приднестровье. Мы делаем вид, что это само собой образовалось, и мы к этому не имеем отношения. Я считаю, совершенно зря делаем вид. Зачем мы пытаемся решить тихо, если с той стороны пытаются решить громко. Все это выглядит странновато.

Я бы на месте российского МИДа объяснил, что мы не бросаем Приднестровье, решаем его проблемы, нашли вот такую схему. Правда, этих объемов хватит только на гражданский сектор», – уточнил Симонов.

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