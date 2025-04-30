Украина «скоро будет раздавлена», а с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским – Трамп

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Накануне ста дней своего правления Дональд Трамп дал сразу несколько резонансных интервью разным западным СМИ, в которых поставил Киев в неудобное положение. Так, комментируя в интервью журналу The Atlantic свои миротворческие усилия, он заявил, что «спасает» Украину:

«Думаю, я спасаю эту нацию. Думаю, эта нация будет раздавлена очень скоро. Русские – это большая военная машина», – откровенничает президент США.

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«Я думаю, что оказываю Украине большую услугу. Я в это верю», – добавил Трамп, напомнив, что во время первого срока в Белом доме одобрил поставки Украине американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Именно они, по утверждению Трампа, якобы помогли остановить колонны бронетехники РФ весной 2022 года и спасти Киев.

На вопрос видит ли он ситуацию, при которой США вмешаются в конфликт и поддержат Украину большим числом вооружений, Трамп ответил:

«Это не обязательно должно быть оружие в привычном смысле».

Говоря об имеющихся в арсенале Белого дома средствах воздействия на Россию, он упомянул санкции против банков. Трамп также сказал, что сейчас усилия по мирному урегулированию находятся на финальной стадии.

«Это война Байдена. Я не хочу, чтобы ее повесили на меня. Я не хочу нести за нее ответственность. Это ужасная война. Ее никогда не должно было быть», – повторил Трамп свой уже известный по предыдущим выступлениям тезис.

А в свежем интервью ABC News, Трамп снова похвалил Путина, приведя его в пример украинцам. По его мнению, в отличие от Зеленского, президент РФ Владимир Путин действительно хочет прекратить войну.

«У Зеленского нет карт, а он просит все больше и больше. Путин не делал это ни для кого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца. Но теперь готов договариваться. Пока что с ним легче, чем с Зеленским», – утверждает американский президент.

Телеведущий напомнил президенту, что на днях он раскритиковал Россию за обстрелы Украины и спросил, доверяет ли Трамп Путину. Трамп заявил, что Путин отказался брать под контроль всю Украину якобы из уважения к нему.

«Я не доверяю вам (журналисту – Ред.). Я не доверяю многим людям. Я вам не доверяю. Посмотрите на себя… Но вот что я думаю. На самом деле, мечта Путина была — захватить всю страну. Думаю, благодаря мне он этого не сделает», – сказал Трамп.

До этого Трамп уже заявлял, что российский президент и так пошел на «большую уступку» на переговорах по завершению войны, отказавшись от полного контроля над всей Украиной.

Напомним, по данным Bloomberg, Путин не согласился на предложение США заморозить боевые действия по текущей линии фронта и продолжает настаивать на передаче России четырех областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской —ни один из этих регионов российская армия не контролирует полностью. Как считает агентство, сейчас переговоры зашли в тупик и для дальнейшего прогресса, возможно, потребуется личный контакт Путина и Трампа.

Президент США добавил, что «ему не понравились» недавние ракетные удары РФ. «Это было то, что мне не понравилось видеть, и я подумал, что это неуместно. Но я считаю, что вся эта война — неуместна», – сказал Трамп.

Он также не стал отвечать на вопрос, прекратят ли США военную помощь Украине, если не удастся заключить мирное соглашение. При этом, вчера Трамп в другом интервью дал понять, что не планирует увеличивать поставки оружия Киеву.

«Я не хочу вам этого говорить. Я не скажу вам, сделаю я это или нет. Я хочу оставить это большой, толстой тайной, потому что не хочу испортить переговоры», – ответил Трамп.