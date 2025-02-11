Украина тратит значительную часть местных бюджетов на бесполезные проекты в прифронтовой зоне.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил бывший член «ОПЗЖ», депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину поддерживают оружием, финансами, гуманитарной помощью. Но самый большой ресурс, который мы получаем сегодня – это доверие. Доверие, которое не имеем права потерять, которое подрывают коррупция, безответственность и политические игры.

Но ситуация с доверием к местным властям в некоторых регионах просто вопиющая. В то время, как Покровск находится на грани гуманитарной катастрофы, местные власти тратят бюджетные миллионы на собственные нужды вместо помощи людям», – сказал депутат.