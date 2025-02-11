Украина недавно потратила 200 миллионов на строительство дорог, которые отойдут России

Максим Столяров.  
11.02.2025 20:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина тратит значительную часть местных бюджетов на бесполезные проекты в прифронтовой зоне.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил бывший член «ОПЗЖ», депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина тратит значительную часть местных бюджетов на бесполезные проекты в прифронтовой зоне. Об этом...

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«Украину поддерживают оружием, финансами, гуманитарной помощью. Но самый большой ресурс, который мы получаем сегодня – это доверие. Доверие, которое не имеем права потерять, которое подрывают коррупция, безответственность и политические игры.

Но ситуация с доверием к местным властям в некоторых регионах просто вопиющая. В то время, как Покровск находится на грани гуманитарной катастрофы, местные власти тратят бюджетные миллионы на собственные нужды вместо помощи людям», – сказал депутат.

«34 миллиона пошли на «благоустройство» руин, которые сегодня существуют в Покровске. Сейчас мы видим новый тендер на закупку цветов на сумму около 100 тысяч гривен. И это всего лишь одна покупка.

Другой пример, когда оккупированная Луганщина, бюджет которой сегодня миллиард гривен, направляет 200 миллионов гривен на строительство дорог. Непонятно, на какие дороги и какие средства. Это, действительно, абсурд. Это преступное расточительство. Это нужно прекратить», – возмущался он.

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