Украина недавно потратила 200 миллионов на строительство дорог, которые отойдут России
Украина тратит значительную часть местных бюджетов на бесполезные проекты в прифронтовой зоне.
Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил бывший член «ОПЗЖ», депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украину поддерживают оружием, финансами, гуманитарной помощью. Но самый большой ресурс, который мы получаем сегодня – это доверие. Доверие, которое не имеем права потерять, которое подрывают коррупция, безответственность и политические игры.
Но ситуация с доверием к местным властям в некоторых регионах просто вопиющая. В то время, как Покровск находится на грани гуманитарной катастрофы, местные власти тратят бюджетные миллионы на собственные нужды вместо помощи людям», – сказал депутат.
«34 миллиона пошли на «благоустройство» руин, которые сегодня существуют в Покровске. Сейчас мы видим новый тендер на закупку цветов на сумму около 100 тысяч гривен. И это всего лишь одна покупка.
Другой пример, когда оккупированная Луганщина, бюджет которой сегодня миллиард гривен, направляет 200 миллионов гривен на строительство дорог. Непонятно, на какие дороги и какие средства. Это, действительно, абсурд. Это преступное расточительство. Это нужно прекратить», – возмущался он.
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