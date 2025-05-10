Украина нащупала способ мешать гражданской жизни в России

Украина нашла способ периодически создавать серьезные проблемы для авиасообщения РФ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда украинские дроны, пролетая через российскую ПВО, попадают в какие-то объекты – это всегда большой медийный отклик, разговоры и так далее. Все это действует именно в этом направлении, в пропагандистском.

Но когда ты запускаешь 500 штук, а эффекта нет – это прямо противоположное действие. Это что же за налет-то такой? Когда ты 600 дронов запустил, ты видел результаты?

Бомбить аэродромы, когда дрону надо 3-4 часа чтобы долететь, бесполезно. Есть договорённость энергетические объекты не бомбить, которые раньше создавали картинку. Все остальное – ну просто вот 500 дронов куда, что?», – сказал эксперт.