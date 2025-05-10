Украина нащупала способ мешать гражданской жизни в России
Украина нашла способ периодически создавать серьезные проблемы для авиасообщения РФ.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Когда украинские дроны, пролетая через российскую ПВО, попадают в какие-то объекты – это всегда большой медийный отклик, разговоры и так далее. Все это действует именно в этом направлении, в пропагандистском.
Но когда ты запускаешь 500 штук, а эффекта нет – это прямо противоположное действие. Это что же за налет-то такой? Когда ты 600 дронов запустил, ты видел результаты?
Бомбить аэродромы, когда дрону надо 3-4 часа чтобы долететь, бесполезно. Есть договорённость энергетические объекты не бомбить, которые раньше создавали картинку. Все остальное – ну просто вот 500 дронов куда, что?», – сказал эксперт.
По его словам, это «демонстрация бессилия».
«Но нащупан путь, как можно не атакуя никакие серьезные объекты на территории России, нанести России тяжелейший ущерб, и в первую очередь российским гражданам. Дроны, которые даже не долетают до аэродромов, просто направляются в сторону аэродромов, имея за плечами как бы в анамнезе вот этот вот трагический случай с подбитым в воздухе над Грозным самолетом азербайджанской авиалинии, которая потом через Каспийское море летела и кончила все это катастрофой, ссорой с Азербайджаном.
Имея такой случай, все аэропорты стали закрывать воздушное пространство. По сообщениям, более 60 тысяч человек в эту ночь ночевали в самолётах, ночевали в аэропортах, в условиях отсутствия питания. Это как стихийное бедствие.
Это уже было раньше, но такого массового коллапса, как сейчас, его все-таки такого масштаба не было. И украинская сторона, судя по всему, нащупала эту дорогу. Есть возможность вообще не бомбить, просто создавать помехи гражданской жизни», – резюмировал Ширяев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: