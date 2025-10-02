Украина – лишь «разгонный блок», час Х наступит в 27-м году
Конфликт на Украине является лишь отправной точкой к более масштабному противостоянию с Западом. Причем, оно не обязательно будет выражено в крупном военном конфликте, но будет сопровождаться попыткой изолировать Россию от рынков физически.т«Час Х» же по планам НАТО должен наступить к 2027-му году.
Об этом в эфире радио «КП» заявил основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это, скорее, разгонный блок. Я не считаю, что это будет прямо война-война, я считаю, что это будет последовательное нагнетаемое напряжение под разными поводами.
Если посмотреть на планы Североатлантического альянса, они ставят начало конфликта в Прибалтике и вокруг Калининграда именно на 27-й год – это «час Х».
Сейчас мы видим, что Польшу переделали в военного мега-монстра, им даже передали в последние годы военные технологии для производства определенной номенклатуры вооружений. Это очень редко бывает, когда другой стране передают военные технологии и позволяют наладить собственные цепочки производства.
У поляков идет увеличение вооруженных сил на численность примерно в два раза большую, чем сейчас. Плюс, полякам на всех учениях отводится первое место.
Помимо этого создаются новые группировки НАТО и миссии для борьбы с нашим теневым флотом, прочее-прочее, чтобы перерезать нам через Усть-Лугу весь экспорт», – заявил Звинчук.
