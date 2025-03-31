«Украина как сельский туалет с дрожжами – рванёт неизбежно» – Чаплыга

России не нужно тратить много ресурсов на добивание Украины, которая сама загнётся через какое-то время.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил эмигрировавший с Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я одно время хотел игуану завести, но мне говорят – не надо. Потому что если игуана уже начинает ходить за тобой, она не проявляет любви – она ждёт, пока ты сдохнешь. Собственно, Путин этим и занимается. И для этого ему не нужны ресурсы. Ему нужно просто ждать. Мы рассказывали о том, что время играет против Путина – нет, время играет против нас. Он просто будет ждать, потому что Европа, те деньги, которые она дает нам, это чуть меньше, чем нужно для поддержания в состоянии комы. Это первое. Поставки военные США неизбежно иссякнут, а поставки Европы не начнутся. Снарядов не будет», – сказал Чаплыга.