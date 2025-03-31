«Украина как сельский туалет с дрожжами – рванёт неизбежно» – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
31.03.2025 21:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России не нужно тратить много ресурсов на добивание Украины, которая сама загнётся через какое-то время.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил эмигрировавший с Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России не нужно тратить много ресурсов на добивание Украины, которая сама загнётся через какое-то...

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«Я одно время хотел игуану завести, но мне говорят – не надо. Потому что если игуана уже начинает ходить за тобой, она не проявляет любви – она ждёт, пока ты сдохнешь.

Собственно, Путин этим и занимается. И для этого ему не нужны ресурсы. Ему нужно просто ждать. Мы рассказывали о том, что время играет против Путина – нет, время играет против нас.

Он просто будет ждать, потому что Европа, те деньги, которые она дает нам, это чуть меньше, чем нужно для поддержания в состоянии комы. Это первое. Поставки военные США неизбежно иссякнут, а поставки Европы не начнутся. Снарядов не будет», – сказал Чаплыга.

«Вопрос времени просто. Полгода, может, меньше. Собственно говоря, вопрос в том числе и в призыве – в России они могут его и не делать. А у нас придется. Причем уже и 18 лет, и всех остальных.

Поэтому расчёт Путина не на то, что он там какую-то армию соберёт и этой армией дойдёт прямо до Жолквы. Нет, совершенно. Его расчёт на другое. На то, что оно внутри взорвётся и сгниёт. Это как в сельский туалет дрожжи кинуть. А потом главное – ждать. Вот, собственно говоря, он на это рассчитывает. Поэтому никакие перемирия ему сто лет не нужны», – подытожил он.

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