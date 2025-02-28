Украина будет воевать, пока европейская элита не насытится деньгами – Ваджра

Европейскую политическую элиту не затачивали на войну – их затачивали на то, чтобы они исполняли любую прихоть США за хорошую плату. В военном плане Европа ноль, но ей нужно продолжать войну.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они все прекрасно понимают, что война проиграна Украиной, и война проиграна на данный момент Европой. Потому что американцы уже отползли – «всё, это война не наша, она нам не нужна. Мы просто хотим забрать свои бабки на Украине». Точнее, даже не свои, а просто забрать бабки, поиметь на этом что-то и делайте, что хотите. Европейцы прекрасно понимают, что война проиграна. Но европейской элите надо продолжать пилить бабло – то есть, красть. Я уже предельно просто объясняю ситуацию. А красть можно только, пока идет бойня на Украине. И красть можно миллиардами, а не тысячами и даже не миллионами евро. Почему они и вцепились в эту Украину», – подчеркнул Ваджра.

Плюс к этому на протяжении последних лет главным европейским трендом было обвинение «путинской России» в нападении и агрессии. И теперь в мгновение ока им нужно «квакать» противоположное, потому что поменялся хозяин в Вашингтоне.