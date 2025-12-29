«Ухудшает позиции Украины»: глобалисты недовольны созвонами Трампа с Путиным
Западные медиа недовольны тем, как для Киева проходят переговоры с США о мирном урегулировании конфликта с Россией.
Так, CNN отмечает, что украинское руководство обеспокоено тем, что президент Дональд Трамп созванивается с российским лидером Владимиром Путиным.
«Эта схема уже не раз вызывала недовольство сторонников Украины: перед встречей с Зеленским Трамп выслушивает точку зрения Путина, и последующая встреча заканчивается неудачей.
Подобная ситуация повторилась в октябре, когда после телефонного разговора с Путиным Трамп отказался предоставить Украине новые баллистические ракеты большой дальности, хотя ранее выражал готовность рассмотреть эту идею», – пишет CNN.
Близкий к Трампу телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники, уверяет, что якобы появились перспективы первого прямого разговора между Путиным и Зеленским. При этом газета The New York Times убеждена, что до мирного соглашения «еще очень далеко».
