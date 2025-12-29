«Ухудшает позиции Украины»: глобалисты недовольны созвонами Трампа с Путиным

Олег Кравцов.  
29.12.2025 09:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2651
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Западные медиа недовольны тем, как для Киева проходят переговоры с США о мирном урегулировании конфликта с Россией.

Так, CNN отмечает, что украинское руководство обеспокоено тем, что президент Дональд Трамп созванивается с российским лидером Владимиром Путиным.

Западные медиа недовольны тем, как для Киева проходят переговоры с США о мирном урегулировании...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эта схема уже не раз вызывала недовольство сторонников Украины: перед встречей с Зеленским Трамп выслушивает точку зрения Путина, и последующая встреча заканчивается неудачей.

Подобная ситуация повторилась в октябре, когда после телефонного разговора с Путиным Трамп отказался предоставить Украине новые баллистические ракеты большой дальности, хотя ранее выражал готовность рассмотреть эту идею», – пишет CNN.

Близкий к Трампу телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники, уверяет, что якобы появились перспективы первого прямого разговора между Путиным и Зеленским. При этом газета The New York Times убеждена, что до мирного соглашения «еще очень далеко».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить