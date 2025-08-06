«Угрожает и давит» на Путина. Трамп ввёл фейковые пошлины против Индии

Михаил Рябов.  
06.08.2025 18:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Индия, Политика, Россия, США


В 23:30 по Москве должно состояться телевизионное выступление Дональда Трампа. Станет ясно, насколько успешно прошли сегодня в Кремле переговоры с участием американского посланника Стива Уиткоффа. Он уже улетел из Москвы.

Российские чиновники итоги комментировали очень сдержанно, выражая надежду на продолжение «конструктивного диалога». А вот президент США, не дожидаясь возвращения Уиткоффа, подписал указ о введении 25% пошлин на товары из Индии, отказавшейся прекратить закупки русской нефти. Причем, указ Трампа объясняется «противодействием угрозам со стороны РФ».

В 23:30 по Москве должно состояться телевизионное выступление Дональда Трампа. Станет ясно, насколько успешно...

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Историк Сергей Григоров, ушедший добровольцем на СВО, указывает на наглость формулировки:

«Чем же Россия угрожает национальной безопасности США?  А тем, что Россия желает восстановить свою территориальную целостность. То есть Россия самим фактом своего существования на своей исторической земле объявлена угрозой безопасности США. Это примерно как мы бы объявляли США врагом, потому что в состав США входят Флорида, Каролина и Джорджия».

Но Белый дом ошибается:

«То есть Трамп явно угрожает и давит. А под давлением Путин не будет ничего делать», – считает политолог Сергей Марков.

Впрочем, американист Малек Дудаков обращает внимание на трюк. Пошлины против Индии не коснулись целого ряда товаров – исключения сделаны для производящихся на индийских фабриках «Айфонов», лекарств и нефтепродуктов – всё это закупает Америка, и избирателям Трампа не понравится резкий рост цен.

«При всей критике Трампа в отношении Нью-Дели США не перестали закупать у Индии бензин и дизель на сумму в 4-5 миллиардов долларов в год… Вот и приходится грозить Нью-Дели пошлинами… но символического характера. А так они могут достичь хоть 200-300%, если все исключения останутся в силе», – указывает Дудаков.

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