У Зеленского две недели на подумать: Трамп уже дал команду найти сворованные $100 млрд – эксперт
Зеленскому предложат покинуть Украину под гарантии безопасности, либо найдут украденные из западной помощи 100 млрд долларов.
Об этом в интервью ForPost заявил экс-нардеп, политический эксперт Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Могу себе представить состояние Зеленского: он как ребёнок, который, когда был маленьким, все умилялись его мокрым штанишкам и пузырям из носа. А когда вырос, уже никто не всплескивает от этого руками.
Он творил просто чудовищные вещи с точки зрения дипломатии – обращался через голову лидеров, позволял себе давать оценку лидерам других стран, ходил черт знает в какой одежде… и всё это сходило ему с рук. Сейчас он делает то же самое, но почему-то никто этому не радуется. Все только рассказывают, сколько он украл, и что он и вся его команда не легитимная и надо проводить перевыборы», – подчеркнул он.
Единственный шанс Зеленского усидеть в кресле – продержаться 2 года до выборов в американский Конгресс, где демократы рассчитывают взять реванш.
«Это мучительный выбор для Зеленского, и он будет определяться в течение двух недель. Будут разговоры с Зеленским, будут угрозы. Я больше, чем уверен, что очень активно искали деньги Зеленского. По разным расчётам он украл до 100 млрд долларов, и такие деньги спрятать невозможно.
Ему предложат уйти в сторону с гарантией безопасности. Либо докажут, что он вор, введут санкции против его команды, и все начнёт сыпаться.
Зеленский будет взвешивать – уйти сейчас под гарантии и ехать в Лондон, поскольку все его окружение получило английские паспорта в самом начале конфликта. Либо всё-таки остаться президентом, послать Трампа и пытаться опереться на ряд европейских стран, чтобы продолжать войну.
И третий вариант, более криворожско-еврейский, – это говорить, что «да, Дональд Владимирович, конечно. Мы всё будем делать, только надо вот то-то и то-то. Но вообще, вы замечательный, и я мечтаю с вами заключить сделку», – подытожил Царёв.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: