У завтрашнего лондонского сборища одна цель: чем воевать и какой бы ядовитый «пряник» предложить России
Переговоры в Лондоне, намеченные на 23 апреля, с участием представителей Великобритании, Франции, США и Украины носят милитаристский характер. Вопрос признания российского статуса Крыма может и будет обсуждаться, но только лишь в том контексте, что Украина на это никогда не пойдет.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Честно говоря, завтрашнее сборище удивительно. В том смысле, что они постоянно игнорируют вообще существование России. Они собирают такой антироссийский фронт, его усиленно сколачивают и завтра, видимо, будет очередной смотр сил. Что там будет вбрасываться, что они будут обсуждать на самом деле – вообще никакого значения не имеет. Решать проблему Украины может только Россия и больше никто.
Даже с Соединёнными штатами наши встречи и консультации, хоть любопытны и интересны, мы прекрасно понимаем, что Россию бесполезно уговорить отказаться от цели спецоперации – ну совершенно нереально, когда возле наших границ находятся силы НАТО. Это исключено», – подчеркнул он.
По словам эксперта, можно сколько угодно задабривать признанием российского статуса Крыма и отменой санкции, но безопасность прежде всего.
«Не то, чтобы мы такие упрямые – а это они такие упрямые и намеренно не видят, вообще стараются не замечать самой главной проблемы: ребята! Прекратите нам угрожать! Уберите свои базы с Украины! Мы там уничтожили в Очакове в первые же дни спецоперации. Но, естественно, Одессу они собираются осваивать и осваивают.
Поэтому говорить о том, что завтра они что-то будут решать – нет, там решить ничего невозможно, потому что нас там нет. Значит, сама эта встреча, этот саммит, конечно, носит совершенно иной характер – милитаристский. Они собираются для того, чтобы решить, как же им победить Россию, а не для того, чтобы был мир на Украине. Мир на Украине возможен только при соблюдении наших условий», – заключил Шипилин.
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