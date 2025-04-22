У завтрашнего лондонского сборища одна цель: чем воевать и какой бы ядовитый «пряник» предложить России

Переговоры в Лондоне, намеченные на 23 апреля, с участием представителей Великобритании, Франции, США и Украины носят милитаристский характер. Вопрос признания российского статуса Крыма может и будет обсуждаться, но только лишь в том контексте, что Украина на это никогда не пойдет.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честно говоря, завтрашнее сборище удивительно. В том смысле, что они постоянно игнорируют вообще существование России. Они собирают такой антироссийский фронт, его усиленно сколачивают и завтра, видимо, будет очередной смотр сил. Что там будет вбрасываться, что они будут обсуждать на самом деле – вообще никакого значения не имеет. Решать проблему Украины может только Россия и больше никто. Даже с Соединёнными штатами наши встречи и консультации, хоть любопытны и интересны, мы прекрасно понимаем, что Россию бесполезно уговорить отказаться от цели спецоперации – ну совершенно нереально, когда возле наших границ находятся силы НАТО. Это исключено», – подчеркнул он.

По словам эксперта, можно сколько угодно задабривать признанием российского статуса Крыма и отменой санкции, но безопасность прежде всего.