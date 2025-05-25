У ВСУ нет шансов: Европа не компенсирует уход США из Украины – американский профессор
После ухода США из конфликта на Украине бремя ее обеспечения ложится на Европу. Но у Европы тоже нечем компенсировать отсутствие американской поддержки. В то же время у России налажена работа ВПК и большое преимущество в людском ресурсе. Все это говорит о том, что у Украины нет шансов на дальнейшее противостояние.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Недавно Макрон сделал заявление, в котором сказал, что «у нас ничего нет». Идея о том, что европейцы собираются компенсировать то, что мы больше не хотим делать, несерьезна, и есть предел тому, что мы можем сделать, даже если останемся в этой борьбе.
Помните, что русские побеждали, когда Джо Байден был у власти, и Байден усердно работал с европейцами, чтобы украинцы продолжали сражаться. Но сейчас мы уходим, мы собираемся значительно сократить нашу поддержку Украины.
Трудно сказать, как это будет выглядеть, но учитывая этот факт и то, что у русских есть огромное количество артиллерийских орудий, танков, беспилотников и так далее, у них мощная производственная база, которой нет у нас и у европейцев», – отметил он.
«Так что в плане техники у русских будет большое преимущество перед украинцами. А что касается людских ресурсов, мы уже говорили об этом раньше. Население России намного больше, вероятно в 4-5 раз больше, чем население Украины. Это означает, что численность двух армий почти всегда будет в пользу России, что, судя по цифрам, и происходит сейчас. Другими словами, у украинцев нет шансов», – заключил Миршаймер.
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