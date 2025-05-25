У ВСУ нет шансов: Европа не компенсирует уход США из Украины – американский профессор

Анатолий Лапин.  
25.05.2025 16:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


После ухода США из конфликта на Украине бремя ее обеспечения ложится на Европу. Но у Европы тоже нечем компенсировать отсутствие американской поддержки. В то же время у России налажена работа ВПК и большое преимущество в людском ресурсе. Все это говорит о том, что у Украины нет шансов на дальнейшее противостояние.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После ухода США из конфликта на Украине бремя ее обеспечения ложится на Европу. Но...

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«Недавно Макрон сделал заявление, в котором сказал, что «у нас ничего нет». Идея о том, что европейцы собираются компенсировать то, что мы больше не хотим делать, несерьезна, и есть предел тому, что мы можем сделать, даже если останемся в этой борьбе.

Помните, что русские побеждали, когда Джо Байден был у власти, и Байден усердно работал с европейцами, чтобы украинцы продолжали сражаться. Но сейчас мы уходим, мы собираемся значительно сократить нашу поддержку Украины.

Трудно сказать, как это будет выглядеть, но учитывая этот факт и то, что у русских есть огромное количество артиллерийских орудий, танков, беспилотников и так далее, у них мощная производственная база, которой нет у нас и у европейцев», – отметил он.

«Так что в плане техники у русских будет большое преимущество перед украинцами. А что касается людских ресурсов, мы уже говорили об этом раньше. Население России намного больше, вероятно в 4-5 раз больше, чем население Украины. Это означает, что численность двух армий почти всегда будет в пользу России, что, судя по цифрам, и происходит сейчас. Другими словами, у украинцев нет шансов», – заключил Миршаймер.

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