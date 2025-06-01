«У вас нет чести!» – журналист обвинил федеральные телеканалы в замалчивании атаки на аэродромы

Михаил Рябов.  
01.06.2025 23:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, СМИ, Спецоперация


Тележурналист Юрий Пронько подверг критике своих коллег с федеральных каналов, где до вечера в эфире ничего не упоминалось об атаке Украины на аэродромы стратегической авиации.

«В России изничтожили СМИ, которые информируют. Сегодня ни один большой федеральный канал – ни один из них – не сообщил о беспрецедентной атаке на военные аэродромы России. У меня возникает вопрос – какая же честь должна быть? Уважение к профессии. Типа информационные круглосуточные каналы, которые пяткой в грудь себя бьют! Так они на наши с вами деньги существуют, миллиарды на них расходуются! Они вообще для чего?» – возмутился Пронько в эфире «Царьграда».

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Тележурналист Юрий Пронько подверг критике своих коллег с федеральных каналов, где до вечера в...

Он обратил внимание на парадокс: информация о ЧП выходила на сайтах некоторых каналов, но не выпускалась в телеэфир.

«Я пощелкал каналы специально. Там развлекуха. Реально думают, что, если молчать (в XXI век, когда информационные технологии вообще позволяют этот «ящик» не смотреть), так себя вести, но при этом миллиарды на себя тратить? Эта имитация бурной деятельности кому нужна вообще? Такая имитация и привела к тому, что произошло сегодня с авиабазой», – добавил ведущий.

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