«У вас нет чести!» – журналист обвинил федеральные телеканалы в замалчивании атаки на аэродромы

Тележурналист Юрий Пронько подверг критике своих коллег с федеральных каналов, где до вечера в эфире ничего не упоминалось об атаке Украины на аэродромы стратегической авиации.

«В России изничтожили СМИ, которые информируют. Сегодня ни один большой федеральный канал – ни один из них – не сообщил о беспрецедентной атаке на военные аэродромы России. У меня возникает вопрос – какая же честь должна быть? Уважение к профессии. Типа информационные круглосуточные каналы, которые пяткой в грудь себя бьют! Так они на наши с вами деньги существуют, миллиарды на них расходуются! Они вообще для чего?» – возмутился Пронько в эфире «Царьграда».

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Он обратил внимание на парадокс: информация о ЧП выходила на сайтах некоторых каналов, но не выпускалась в телеэфир.